El Celta se queda sin Starfelt y Marcos Alonso para Girona

Pequeño contratiempo el que se ha encontrado el Celta de cara al partido de mañana en Girona (21.00 horas) donde defenderá la sexta plaza conseguida la pasada jornada. Carl Starfelt y Marcos Alonso, dos de las piezas indispensables en el esquema de Claudio Giráldez, se han caído de la convocatoria ya que arrastran problemas físicos y han considerado que, aunque no se trata de lesiones de importancia, descansen este fin de semana para que estén en condiciones de enfrentarse al Real Madrid el viernes, 6 de marzo.

La ausencia de estos dos defensas son las principales novedades de una convocatoria en la que tampoco están el sancionado Borja Iglesias (vio la quinta amarilla el pasado fin de semana), el lesionado Pablo Durán y Cervi por decisión técnica. Quien aparece en la lista es el canterano Andrés Antañón que puede ocupar una de las plazas en el medio del campo. También vuelve a estar en la lista Alvaro Núñéz, uno de los fichajes en el mercado invernal y que todavía no se ha estrenado con la camiseta del Celta.

Sobra la situación de Starfelt y de Marcos, el técnico explicó que «Marcos Alonso no fue capaz de entrenar hoy. Estaba con molestias y creo que no tiene sentido, si no es capaz de salir a entrenar, que vaya convocado. Creo que le viene bien el respiro. Starfelt salió y tampoco tuve una sensación demasiado buena. Le quitamos ya la parte final y no le veo para poder jugar en un poco más de 24 horas al nivel de energía en el que queremos estar y preferimos protegerlos. No es nada importante, no son lesiones, no es nada que les impida poder estar en el siguiente partido. Esperemos que puedan recuperar bien, pero les va a venir bien no viajar. Y recuperamos a Sotelo con respecto al partido anterior y la baja de Borja Iglesias por sanción también».

La ausencia de estos abre la puerta en la alineación titular a Aidoo y Carlos Domínguez, aunque tampoco habría que descartar alguna otra posibilidad.