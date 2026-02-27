Williot: «Cada partido aquí es fantástico»
Revela que uno de sus mejores amigos es del PAOK: «Ahora estará enfadado conmigo»
redacción
Williot Swedberg marcó el gol del triunfo sobre el PAOK, su cuarto en la Europa League, competición en la que el sueco es ya el máximo goleador del Celta. Tras el choque, el joven talento escandinavo tiró de humor para hablar de tan importante victoria. «Uno de mis mejores amigos de Suecia es aficionado del PAOK, así que está enfadado conmigo ahora mismo pero había que seguir así», bromeó Williot, que destacó el gran ambiente de Balaídos: «Cada noche aquí, cada partido en Balaidos es fantástico, es una experiencia muy bonita y ojalá sea más».
A la hora de elegir entre el Aston Villa o el Olympique de Lyon para octavos, el extremo celeste dijo no tener preferencias. «Los dos son equipos grandes y creo que van a ser dos partidos difíciles, pero molaría mucho. Estamos en una buena racha pero sabemos que puede cambiar en cada momento así que hay que trabajar. Es aburrido decirlo pero así es la vida», observó en declaraciones a Movistar.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- El astillero de Mos del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»