Williot: «Cada partido aquí es fantástico»

Revela que uno de sus mejores amigos es del PAOK: «Ahora estará enfadado conmigo»

Fer López trata de avanzar metros rodeado de cuatro jugadores del PAOK. | JOSÉ LORES

Fer López trata de avanzar metros rodeado de cuatro jugadores del PAOK. | JOSÉ LORES

redacción

Vigo

Williot Swedberg marcó el gol del triunfo sobre el PAOK, su cuarto en la Europa League, competición en la que el sueco es ya el máximo goleador del Celta. Tras el choque, el joven talento escandinavo tiró de humor para hablar de tan importante victoria. «Uno de mis mejores amigos de Suecia es aficionado del PAOK, así que está enfadado conmigo ahora mismo pero había que seguir así», bromeó Williot, que destacó el gran ambiente de Balaídos: «Cada noche aquí, cada partido en Balaidos es fantástico, es una experiencia muy bonita y ojalá sea más».

A la hora de elegir entre el Aston Villa o el Olympique de Lyon para octavos, el extremo celeste dijo no tener preferencias. «Los dos son equipos grandes y creo que van a ser dos partidos difíciles, pero molaría mucho. Estamos en una buena racha pero sabemos que puede cambiar en cada momento así que hay que trabajar. Es aburrido decirlo pero así es la vida», observó en declaraciones a Movistar.

«No promovemos una competencia desleal, sino un mercado con hueco para todos»

Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas

La espera para reparar los destrozos de los temporales en edificios llega a 2027

Casi 180 concellos de Galicia incumplen su obligación de elaborar planes de protección ante el riesgo de incendios forestales

«Vizconde de Eza», el oceanográfico que nació en Vigo hace 25 años para hermanar la ciencia española con la pesca de África

Adif rebaja la velocidad en 30 tramos de líneas que conectan Vigo por incidencias

La Audiencia de Ourense mantiene libre a un condenado por agresión sexual y maltrato

ARCO elige a un proyecto gallego con madera quemada de los incendios de Laza para su zona de descanso

