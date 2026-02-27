Williot: «Cada partido aquí es fantástico»

Williot Swedberg marcó el gol del triunfo sobre el PAOK, su cuarto en la Europa League, competición en la que el sueco es ya el máximo goleador del Celta. Tras el choque, el joven talento escandinavo tiró de humor para hablar de tan importante victoria. «Uno de mis mejores amigos de Suecia es aficionado del PAOK, así que está enfadado conmigo ahora mismo pero había que seguir así», bromeó Williot, que destacó el gran ambiente de Balaídos: «Cada noche aquí, cada partido en Balaidos es fantástico, es una experiencia muy bonita y ojalá sea más».

A la hora de elegir entre el Aston Villa o el Olympique de Lyon para octavos, el extremo celeste dijo no tener preferencias. «Los dos son equipos grandes y creo que van a ser dos partidos difíciles, pero molaría mucho. Estamos en una buena racha pero sabemos que puede cambiar en cada momento así que hay que trabajar. Es aburrido decirlo pero así es la vida», observó en declaraciones a Movistar.