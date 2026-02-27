Román: «Este pase a octavos es para los aficionados»
Vecino: «Se está viviendo un gran momento y esperamos seguir por este camino»
redacción
Miguel Román era un hombre feliz a la conclusión del encuentro. El gondomareño valoró la clasificación para octavos de final en un partido que el Celta gobernó con autoridad, aunque sin ocasiones muy claras hasta la segunda parte. «En la primera parte no estuvimos finos, pero luego, con las indicaciones del míster en el descanso, hemos cambiado el partido. Es un orgullo lo que hemos conseguido. Los jugadores que más vamos a defender este escudo somos los que venimos desde abajo», valoró en declaraciones a Movistar el canterano, que calificó de «una locura» el ambiente vivido anoche en Balaídos: «Desde el minuto uno han estado apretando al máximo, este pase a octavos es para nuestros aficionados».
No menos contento se mostró Matías Vecino, un recién llegado que se ha adaptado muy rápidamente al Celta y que ayer disfrutó de su primera titularidad con el conjunto celeste. Tras el choque, el uruguayo destacó el gran ambiente que se vivió en Balaídos. «Hay un ambiente increíble, eso se ve en la cancha, la sintonía que hay con la gente. Se está viviendo un gran momento y esperemos seguir por este camino. Todavía quedan muchos partidos por delante. Esperemos seguir dándole alegrías», comentó el medio centro, que destacó la buena mezcla entre juventud y veteranía. Sobre el próximo rival, no tiene preferencias: «A este punto de la competencia cualquier equipo es complicado. Lo importante es enfocarnos nosotros. Estamos en un buen momento y hay que aprovechar este entusiasmo que puede ser la diferencia».
