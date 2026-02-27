El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League

El Celta de Vigo ya conoce todo el camino para su nueva epopeya europea. El equipo de Claudio Giráldez se medirá en los octavos de final al histórico Olympique de Lyon de Paulo Fonseca y Endrick. El encuentro de ida será en Balaídos y se disputará el próximo jueves 12 de marzo; la vuelta, en el Groupama Stadium, una semana después, el 19. Entre medias, los vigueses recibirán al Real Madrid en Balaídos (7 de marzo) y visitarán al Betis en La Cartuja (15 de marzo). Serán los trece días más exigentes de la temporada hasta ese momento.

El Celta vuelve a presentarse en una ronda de octavos de final de la Europa League nueve años después. En aquella temporada 2016-2017, que terminó con aquella semifinal en Old Trafford, los vigueses eliminaron al Krasnodar. El conjunto celeste accede a esta ronda después de superar de forma clara al PAOK en el playoff de acceso.

Al Celta y al Lyon les separaron ocho puntos en la fase de liguilla. Los franceses quedaron en primera posición de después de sumar 21 ante el Utrecht, Salzburg, Basel, Maccabi Tel-Aviv, Go Ahead Eagles, Young Boys, PAOK y Betis. Contabilizaron todos sus partidos por victoria excepto contra los béticos, contra los que perdieron en Sevilla. Su buen papel en Europa no les ha impedido hacer muy bien las cosas en su liga. El Olympique marcha tercero en la Ligue 1.

En caso de que el Celta firme otra de sus hazañas europeas y deje fuera al Lyon, la ruta hacia la final de Estambul estará repleta de dificultades. El sorteo ha enviado al Celta por el mismo lado del cuadro que el Ferencvaros, el Braga, el Panathinaikos, el Betis, el Genk y el Friburgo.