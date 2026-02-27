Iago Aspas seguirá la senda de bronce de Cristiano, Messi, Maradona o Zidane

El fútbol no sólo se vive en los estadios: también se esculpe en bronce y/o piedra. A lo largo y ancho del planeta, las grandes figuras del balompié han sido homenajeadas con monumentos que celebran sus éxitos, su legado y el impacto social que tuvieron en sus clubes, selecciones y aficionados. Pronto Vigo rendirá todo su agradecimiento a Iago Aspas a través de una escultura que, de momento, va dando pasos para convertirse en realidad. El último, este mismo viernes, día en el que el gobierno local de la ciudad olívica daba luz verde a una modificación presupuestaria que permitirá incorporar a las cuentas municipales un total de 11 millones de euros para acelerar inversiones y proyectos, entre los cuales se encuentra una partida para hacer realidad la obra que ensalzará la figura del genio de Moaña.

Aspas se unirá así a figuras como Thierry Henry (Emirates del Arsenal), la Santístima Trinidad de George Best, Bobby Charlton y Matthew Law (Old Trafford y el Manchester United), Bobby Moore como capitán de la selección inglesa (Wembley) o el «El Txopo» Iríbar (Nuevo San Mamés y Athletic) en nuestro país. Los indiscutibles grandes de este deporte como Pelé, Di Stéfano, Cruyff, Cristiano, Messi y, por supuesto, Maradona, también han sido inmortalizados en bronce, algunos por partida doble o triple... Por haber, hasta existe una estatua que comparten dos jugadores, protagonistas de un lance de juego que pasó a la historia del fútbol: el cabezazo que Zidane propinó a Marco Materazzi en la final del Mundial del 2006.

Hacemos parada en los monumentos más significativos (no están todos los que son), que nos pueden dar una idea de cómo será la figura esculpida que homenajee a la que, aún estando en activo, ya es una leyenda del fútbol gallego y español: el capitán del Celta, Iago Aspas.

Lionel Messi

El astro argentino cuenta con varias estatuas que celebran su estatus de leyenda. Una de las más conocidas se encuentra en el Paseo de la Gloria en Buenos Aires, donde Messi aparece inmortalizado por su carrera y título mundial. Además, en Calcuta (India) se inauguró en los últimos años una escultura monumental dedicada al ganador del Mundial de 2022, que se ha convertido en un punto de peregrinación para aficionados de todo el mundo.

Estatua de Messi en la India. / Facebook

Diego Maradona

El eterno Diego tiene varias estatuas en su honor, incluyendo obras en Villa General Mitre (Buenos Aires) y frente al Estadio Diego Armando Maradona en Nápoles, donde su magia con la camiseta del Napoli le convirtió en un ídolo eterno de la ciudad.

Maradona / Facebook

Cristiano Ronaldo

El portugués es otro de los grandes eternizados en escultura. Su figura bronceada se alza en Funchal (Madeira), su lugar de nacimiento, y también hay múltiples otras interpretaciones artísticas del jugador alrededor del mundo, desde versiones clásicas hasta obras más creativas que celebran su influencia global.

Cristiano Ronaldo al lado de su escultura en Funchal. / FDV

Pelé

El “Rey” del fútbol no podía faltar: varias estatuas en Brasil honran la carrera de Pelé, desde su ciudad natal en Três Corações hasta esculturas situadas junto a estadios importantes donde dejó huella con Santos y la selección brasileña.

La escultura del mausoleo de Pelé. / FDV

Johan Cruyff

En la zona exterior del Camp Nou, territorio donde Johan Cruyff dio muestra de su calidad futbolística, está colocada su propia estatua. La figura de la estrella de Países Bajos comparte honores con Kubala, también con una figura de metal en los aledaños del estadio blaugrana.

Johan Cruyff. / FDV

Bobby Moore

El capitán del Inglaterra campeón del mundo en 1966 tiene su monumento en Wembley, Londres: una escultura de bronce de más de seis metros de altura que vigila la entrada al templo del fútbol inglés.

Bobby Moore. / FDV

Di Stefano

Alfredo Di Stéfano tiene su estatua celebrando un gol en la Ciudad Deportiva Real Madrid en Valdebebas.

Estrellas del fútbol inmortalizadas en bronce: Di Stefano. / FDV

Zinedine Zidane (obra 'Headbutt')

No es un homenaje convencional: la escultura titulada Headbutt, de 5 metros de altura, representa el momento más recordado y polémico de la final del Mundial de 2006, cuando Zidane propinó un cabezazo a Marco Materazzi. La obra, expuesta en espacios de arte en Europa y Oriente Medio, mezcla historia deportiva y arte moderno.

Cabezazo de Zidane a Materazzi. / FDV

Otras

Más allá de estos nombres, existen esculturas de muchas leyendas como Juan Román Riquelme, Eusébio, Lev Yashin o Andrés Escobar, además de obras colectivas que recuerdan gestas históricas como la victoria de Inglaterra en el Mundial de 1966.

George Best, Bobby Charlton y Matthew Law en Old Trafford. / Manchester United

De momento se desconoce el autor -que lo elegirá el propio futbolista- y el gesto con el que se inmortalizará a Iago Aspas, aunque de escoger alguno que le defina, el momento de señalarse el escudo o besarlo cuando ve portería es uno de los más significativos del capitán celeste.