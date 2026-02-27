Celta - Olympique Lyon: vuelos, entradas e información útil para los octavos de Europa League

Próxima parada: Lyon. El RC Celta de Vigo ya conoce a su rival para los octavos de final de la Europa League. Se acaban así las 13 horas de debates, vaticinios y pronósticos en la que cada aficionado enumeraba los argumentos a favor y en contra de cada opción: los Peaky Blinders o los recuerdos de un Villa Park conquistado ya en dos ocasiones frente a una menor fortaleza de los galos con Endrick al frente. También las posibles conexiones con cada una de las dos ciudades, ya que en esta ocasión los viajes ofrecen por primera vez desde septiembre una opción directa en avión.

Vuelos posibles

En ese sentido el Olympique de Lyon es la mejor opción a nivel movilidad ya que recorta sensiblemente los tiempos de viaje respecto a Birmingham.

Desde Madrid-Barajas Iberia ofrece tres salidas diarias a las 10.05 horas, 16.50 y 21.55 horas que permiten enlazar, con dificultades, con sus vuelos desde Peinador. Por desgracia, ni Easyjet ni Volotea vuelan en horarios o fechas compatibles para el desplazamiento de ida, aunque sí para el regreso el viernes o sábado.

Desde Galicia es posible el vuelo directo a Ginebra con easyJet desde A Coruña (lunes y jueves) y Santiago (martes y viernes), aunque el horario del día del partido es algo justo al requerir de casi 2 horas por carretera hasta el estadio galo.

Número de entradas

Los 59.168 asientos de aforo del Parc Olympique Lyonnais suponen un seguro para la alta demanda prevista para el desplazamiento, ya que la normativa fija que el 5% de los asientos del estadio deberán venderse para el equipo visitante. En este caso son 2.958 los billetes a los que tendría derecho el celtismo, cifra hasta ahora inédita en esta edición.

En el MHP de Stuttgart fueron algo más de 1.200 los valientes desplazados con apenas tres semanas de antelación. En otros viajes complicados como Zagreb o Belgrado se mantuvieron en 700 y 500 aficionados.

El sistema de reparto implantado por el Celta fija un 75% de las solicitudes por orden de antigüedad, mientras que el 25% restante se reparte por sorteo.

Precio

Hace un año la UEFA anunció, tras una amplia consulta con la Asociación Europea de Clubes (ECA) y Football Supporters Europe (FSE) un precio máximo de 35 euros en los partidos de la competición continental. En el caso de la Champions League este se reduciría a 50€ y en la Conference, a 20 euros. A ello se suma otro requisito que obligó a ampliar el aforo de Balaídos durante este verano.