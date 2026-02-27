Claudio Giráldez: «Estamos donde queríamos estar»
El técnico celeste no tiene preferencias sobre el próximo rival: «Me da igual, tenemos que disfrutar del reto»
Claudio Giráldez se mostró muy contento tras la histórica clasificación del Celta para los octavos de final de la Europa League con un equipo muy joven y repleto de canteranos. «Estamos en octavos, que es donde queremos estar», manifestó tras el choque el técnico a Movistar. «El partido se ha desarrollado en la línea de lo que nosotros imaginábamos, ellos cerrados esperando que nos equivocásemos, intentando llegar vivos a los minutos finales para que a partir de ahí la tensión del marcador, de los minutos, nos pesase. En ese momento hemos sido certeros con un golazo y a partir de ahí ha sido todo más cómodo», analizó.
El preparador porriñés destacó la seriedad con que se comportó su equipo. « Partido serio del equipo, sin conceder nada, con algún desajuste en la primera parte que nos ha hecho regalar alguna falta pero con buen juego, con control y no nos han generado nada y hemos tenido ocasiones para poder haber ganado por más. Estoy muy contento y a disfrutar de una ronda más», dijo Giráldez, que destacó la importancia del gol de Williot: «Evidentemente pone tierra de por medio y nos dio la tranquilidad de poder jugar los últimos minutos con más situaciones de transición. Me ha gustado con respecto a la ida que hemos sido más ambiciosos y que hemos estado cada vez mejor durante el partido y en el partido de ida estuvimos cada vez peor».
Posible rival de octavos
Sobre el rival de octavos, Aston Villa o Lyon, no tiene preferencias: «Me da un poco igual. Los dos van a ser muy difíciles. Han sido los mejores en la fase de grupos. Llegan más frescos porque han tenido descanso. A partir de ahora, todo va a ser mucho más complicado cada vez y tenemos que asumir ese reto y disfrutar de estar en octavos y soñar con estar en cuartos. Es lo que tenemos que pensar».
