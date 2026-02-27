La Liga cambia el horario del Celta - Real Madrid del próximo fin de semana

El autodenominado mejor campeonato nacional de fútbol del mundo lo ha vuelto a hacer. La Liga ha anunciado este viernes el cambio de horarios para la jornada 27 que se disputará el próximo fin de semana. En él, el Real Club Celta de Vigo es uno de los damnificados al alterar el del partido contra el Real Madrid.

La patronal había fijado inicialmente el encuentro para las 21 horas del sábado 7 de marzo. Ésta iba a ser la primera ocasión que el conjunto celeste jugara en dicha franja en toda la temporada, ya que en los sábados había sido asignado a las 14 horas (Alavés, Oviedo, Valencia y Espanyol) y 17 horas ante el Mallorca.

Un trastorno para aficionados

Sin embargo, la esperada clasificación del Real Madrid a los octavos de final de la Champions League ha provocado un baile en todos los equipos españoles. En este caso, el Celta-Real Madrid pasará a disputarse a las 21.00 horas del viernes 6 de marzo. Los de Arbeloa recibirán al Manchester City más de 72 horas después, a las 21.00 del miércoles, en el Santiago Bernabéu.

El cambio tuvo suspense ya que inicialmente se anunció para el domingo a las 16.15 horas, tardando la confirmación oficial una hora más a través de las redes sociales. A su vez supondrá un importante trastorno para miles de aficionados que ya habían comprado sus entradas u organizado el fin de semana alrededor de la anterior fecha. Algunas peñas tenían prevista sus comidas y cenas anuales coincidiendo con el encuentro, por lo que tendrán que reprogramarlas.

La hostelería de Balaídos también afecta una caída de al menos el 50% en la facturación al ser los sábados por la noche su mejor horario.