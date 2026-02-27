El Celta espera a Lyon o Aston Villa
El club vigués conocerá hoy a su próximo rival que será uno de los dos mejores de la fase liga
redacción
El Celta conocerá el cuadro que le espera en esta edición de la Europa League. La UEFA sorteará hoy los emparejamientos de octavos de final y ubicará a cada uno de los clasificados en su zona definitiva del cuadro que lleva hasta Estambul.
El cuadro vigués tiene claro la parte del cuadro a la que va pero hoy sabrá si su rival en los octavos de final será el Olympique de Lyon o el Aston Villa. Los dos primeros clasificados de la fase liga son sus potenciales rivales en esa eliminatoria. La ida se jugará en Balaídos el 12 de marzo y la vuelta una semana después en Lyon o Birmingham. La parte buena de ese cruce es que en caso de que el Celta supere esa ronda le «robaría» a su rival la ventaja de jugar los partidos de vuelta en casa, algo que sucedería en unos hipotéticos cuartos de final y semifinales.
La UEFA dejará todo el cuadro listo, al estilo de los torneos de tenis dejando ya claro quién jugaría cada eliminatoria en casa o fuera. Por ejemplo, el Celta también sabrá que en unos posibles cuartos de final su rival saldría del duelo que el Genk jugase contra la Roma o el Friburgo (depende del cruce que se establezca hoy) aunque con la seguridad de que en Balaídos jugaría la vuelta. A las 13:00 horas en Nyon, con las cámaras de Movistar en directo, el Celta conocerá esa hoja de ruta que le espera en la Europa League.
