El Celta espera a Lyon o Aston Villa

El Celta conocerá el cuadro que le espera en esta edición de la Europa League. La UEFA sorteará hoy los emparejamientos de octavos de final y ubicará a cada uno de los clasificados en su zona definitiva del cuadro que lleva hasta Estambul.

El cuadro vigués tiene claro la parte del cuadro a la que va pero hoy sabrá si su rival en los octavos de final será el Olympique de Lyon o el Aston Villa. Los dos primeros clasificados de la fase liga son sus potenciales rivales en esa eliminatoria. La ida se jugará en Balaídos el 12 de marzo y la vuelta una semana después en Lyon o Birmingham. La parte buena de ese cruce es que en caso de que el Celta supere esa ronda le «robaría» a su rival la ventaja de jugar los partidos de vuelta en casa, algo que sucedería en unos hipotéticos cuartos de final y semifinales.

La UEFA dejará todo el cuadro listo, al estilo de los torneos de tenis dejando ya claro quién jugaría cada eliminatoria en casa o fuera. Por ejemplo, el Celta también sabrá que en unos posibles cuartos de final su rival saldría del duelo que el Genk jugase contra la Roma o el Friburgo (depende del cruce que se establezca hoy) aunque con la seguridad de que en Balaídos jugaría la vuelta. A las 13:00 horas en Nyon, con las cámaras de Movistar en directo, el Celta conocerá esa hoja de ruta que le espera en la Europa League.