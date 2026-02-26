Una ronda abierta a pocas sorpresas
Después del dominio de los visitantes en los partidos de ida, el Ferencvaros es el único equipo que tratará de remontar en casa
redacción
Los encuentros de ida celebrados hace una semana del play-off de la Europa League le han restado bastante emoción a los partidos de vuelta que se disputan esta noche. La mayoría de los equipos que juegan como local (que además corresponde con los que obtuvieron una mejor clasificación) tienen que defender en sus estadios la ventaja conseguida en los partidos de ida donde algunos demostraron ser claramente superiores a sus rivales, convirtiendo en un trámite lo de hoy.
Quien sí tiene que remontar ( o intentarlo) es el Ferencvaros que en la ida perdió 2-1 en el campo del Ludogorets, equipo con el que ya se ha medido este año en varias ocasiones.
En el aire está el duelo entre el Viktoria Plzen y el Panathinaikos de Rafa Benítez después del empate (2-2) registrado en Atenas donde el equipo griego dejó escapar en los últimos minutos su ventaja.
Están ya sentenciados los duelos entre el Stuttgart y el Celtic (después del 1-4 de la ida en Escocia), el Nottingham Forest-Fenerbahce (0-3 ganaron los ingleses en Estambul) o el Genk-Dinamo de Zagreb después del 1-3 conseguido por los belgas en Croacia.
Por último quedan dos eliminatorias en las que el Bolonia y el Estrella Roja deben hacer valer sus victorias por la mínima conseguidas ante el Brann y el Lille, ambas por 0-1. El margen es más estrecho y aquí sí hay más espacio para que los visitantes tengan sus opciones de meterse en la pelea por la clasificación. Pero no parece que la de hoy sea una noche para las sorpresas.
