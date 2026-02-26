El ‘multiusos’ de Giráldez

Fue uno de los más destacados en la victoria ante el Mallorca y hoy afronta otra cita europea en Balaídos, de la que espera que el Celta salga airoso para alcanzar los octavos de final por séptima vez en su historia. Hugo Álvarez (Ourense, 2003) confía en que la afición les empuje hacia una nueva victoria. «Que sigan así, que los notamos mucho en los partidos. Para nosotros son muy importantes. Estamos muy orgullosos de ellos», apuntó el canterano en la rueda de prensa previa al duelo con el PAOK.

«Mi intención siempre es ayudar al equipo, trabajar día a día para poder disfrutar de esos minutos que todos queremos», apuntó el joven futbolista ourensano, que también se ha visto bien en otras ocasiones desde que en marzo de 2024 dio el salto a Primera División de la mano de Claudio Giráldez. «El partido sí se dio bien, pero he hecho bastantes partidos muy completos. Me encuentro bien, me estoy encontrando muy bien. Con ganas de seguir así», apuntó en referencia a su buena actuación ante el Mallorca.

Álvarez se muestra feliz por lo que le espera hoy. «Para muchos de los jugadores de la plantilla es nuestra primera eliminatoria europea de dieciseisavos de final y jugarla en Balaídos es algo alucinante. Estamos con mucha ilusión, ganas, estamos en un buen momento y aprovecharlo e intentar llevarnos el partido», señaló.

En su etapa juvenil, fue uno de los protagonistas de que el Celta se clasificase para la Youth League, pero la pandemia les impidió disfrutar de ese torneo continental: «Esto es otra dimensión, tenemos muchas ganas, tenemos una plantilla que, aún siendo joven. lleva bastantes partidos en la élite y tenemos muchas ganas de poder llegar a lo más alto y ganar los máximos partidos posibles».

La anterior etapa europea del Celta, en el curso 2016-17, la disfrutó Hugo como espectador. «Iba a los partidos con mi padre. Ahora no somos conscientes, pero vivir estos partidos es algo único y tenemos que valorarlo mucho más».

Por su parte, Giráldez destacó la versatilidad de Hugo Álvarez, que este curso ha jugado en cinco posiciones distintas: «Para mí es un lujo tener jugadores capaces de adaptarse a jugar por dentro, por fuera, en la derecha, en la izquierda y defender en primera, segunda o tercera línea, como lo ha hecho este año. Tiene mucho valor y por eso para mí es tan importante tenerlo en la plantilla».