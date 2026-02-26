Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Stellantis23F GaliciaCelta-PAOKNaufragio y narcosubmarino O GroveDiálisis en casaRamadánPolvo en el aire
instagramlinkedin

Europa League

El celtismo estrena cántico contra el PAOK con sonido de orquesta: «Unha noite de Europa, outra noite tola...»

Tras el éxito de «Fillos dunha paixón», el celtismo busca un nuevo himno, esta vez inspirado en «Noche de copas», para alentar al equipo en los partidos, especialmente en los encuentros de Europa League.

Grada de animación de Balaídos durante el Celta-Lille de enero

Grada de animación de Balaídos durante el Celta-Lille de enero / Marta G. Brea

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Un momento dulce a nivel deportivo, social e incluso artístico. Durante los últimos años el Real Club Celta ha visto como la apuesta por la cantera y una política más identitaria en el club le han valido unos notables resultados en el césped y en la grada. La asistencia a Balaídos ha crecido hasta estabilizarse en los 20.000 espectadores por encuentro y una lista de espera para ser abonado.

Como respuesta, el celtismo también ha renovado buena parte de su banda sonora y liturgia durante los partidos: banderas, una entrada al estadio más temprana para poder cantar el himno a capella en condiciones y nuevos cánticos más elaborados. El más conocido la pasada temporada, convertido casi en profecía, fue el de «Fillos dunha paixón» que coronó la clasificación a la Europa League en Getafe.

Nuevos ritmos en la grada

En octubre llegaría el tema de «Voltarei» de Hard GZ con el club para el debut en la competición continental. Consagrado ya como una de las canciones de referencia en Spotify, donde acumula 1,5 millones de reproducciones, los aficionados han elegido ya a su sucesora. Desde la grada de animación encabezada por Siareiros Celta Vigo se presentó el pasado domingo ante el Mallorca el nuevo cántico que pretenden popularizar al resto de seguidores.

La base elegida es la de la canción «Noche de copas», una de las más reproducidas en los últimos meses en Instagram y TikTok. Lanzada originalmente por la cantante cubana María Conchita Alonso en 1984, actualmente está triunfando gracias a la versión de la orquesta «Nueva Línea». La formación canaria ha triunfado con «Un beso» y era cuestión de tiempo de que estos ritmos llegaran al mundo del fútbol como ya hicieron en Sudamérica el Despacito o La Morocha.

La letra de la canción fue reenviada durante el encuentro del pasado domingo por diversos grupos de Whatsapp, aunque solamente se llegó a entonar una vez. El objetivo es que el celtismo se familiarice con su letra antes del choque de este jueves contra el PAOK. Y es que precisamente las veladas de partidos internacionales son las protagonistas de estas dos estrofas que dicen así:

La letra

Unha noite de Europa

Outra noite tola

Animando aos nenos da Madroa

Seguindo o celta vou deixar a gorxa

Ata que morraaaa

Por ti choro e sufro meu vello amigo

E aínda así non perdo un partido

Daría todo por estar contigo

Celta de Vigooooooo

Noticias relacionadas y más

Lololololololololololololo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  5. El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
  6. El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
  7. El astillero de Mos del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»
  8. Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital

Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación

Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación

La cicatriz en una curva a derechas de Cans: 71 años de uno de los accidentes de autobús más trágicos de Galicia

La cicatriz en una curva a derechas de Cans: 71 años de uno de los accidentes de autobús más trágicos de Galicia

El Chuvi y los centros de salud pierden 899 citas al día el porque el usuario no se presenta, 82 más que el año anterior

El Chuvi y los centros de salud pierden 899 citas al día el porque el usuario no se presenta, 82 más que el año anterior

Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025

Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025

Galicia tiene casi tres jabalís por kilómetro cuadrado «una de las densidades más altas de Europa», según un estudio de Medio Ambiente

Galicia tiene casi tres jabalís por kilómetro cuadrado «una de las densidades más altas de Europa», según un estudio de Medio Ambiente

La fisura

La fisura

Los bosques del planeta están cambiando: cada vez más especies débiles y menos resistentes

Los bosques del planeta están cambiando: cada vez más especies débiles y menos resistentes
Tracking Pixel Contents