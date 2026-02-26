Europa League
El celtismo estrena cántico contra el PAOK con sonido de orquesta: «Unha noite de Europa, outra noite tola...»
Tras el éxito de «Fillos dunha paixón», el celtismo busca un nuevo himno, esta vez inspirado en «Noche de copas», para alentar al equipo en los partidos, especialmente en los encuentros de Europa League.
Un momento dulce a nivel deportivo, social e incluso artístico. Durante los últimos años el Real Club Celta ha visto como la apuesta por la cantera y una política más identitaria en el club le han valido unos notables resultados en el césped y en la grada. La asistencia a Balaídos ha crecido hasta estabilizarse en los 20.000 espectadores por encuentro y una lista de espera para ser abonado.
Como respuesta, el celtismo también ha renovado buena parte de su banda sonora y liturgia durante los partidos: banderas, una entrada al estadio más temprana para poder cantar el himno a capella en condiciones y nuevos cánticos más elaborados. El más conocido la pasada temporada, convertido casi en profecía, fue el de «Fillos dunha paixón» que coronó la clasificación a la Europa League en Getafe.
Nuevos ritmos en la grada
En octubre llegaría el tema de «Voltarei» de Hard GZ con el club para el debut en la competición continental. Consagrado ya como una de las canciones de referencia en Spotify, donde acumula 1,5 millones de reproducciones, los aficionados han elegido ya a su sucesora. Desde la grada de animación encabezada por Siareiros Celta Vigo se presentó el pasado domingo ante el Mallorca el nuevo cántico que pretenden popularizar al resto de seguidores.
La base elegida es la de la canción «Noche de copas», una de las más reproducidas en los últimos meses en Instagram y TikTok. Lanzada originalmente por la cantante cubana María Conchita Alonso en 1984, actualmente está triunfando gracias a la versión de la orquesta «Nueva Línea». La formación canaria ha triunfado con «Un beso» y era cuestión de tiempo de que estos ritmos llegaran al mundo del fútbol como ya hicieron en Sudamérica el Despacito o La Morocha.
La letra de la canción fue reenviada durante el encuentro del pasado domingo por diversos grupos de Whatsapp, aunque solamente se llegó a entonar una vez. El objetivo es que el celtismo se familiarice con su letra antes del choque de este jueves contra el PAOK. Y es que precisamente las veladas de partidos internacionales son las protagonistas de estas dos estrofas que dicen así:
La letra
Unha noite de Europa
Outra noite tola
Animando aos nenos da Madroa
Seguindo o celta vou deixar a gorxa
Ata que morraaaa
Por ti choro e sufro meu vello amigo
E aínda así non perdo un partido
Daría todo por estar contigo
Celta de Vigooooooo
Lololololololololololololo
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- El astillero de Mos del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital