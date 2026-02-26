El celtismo estrena cántico contra el PAOK con sonido de orquesta: «Unha noite de Europa, outra noite tola...»

Un momento dulce a nivel deportivo, social e incluso artístico. Durante los últimos años el Real Club Celta ha visto como la apuesta por la cantera y una política más identitaria en el club le han valido unos notables resultados en el césped y en la grada. La asistencia a Balaídos ha crecido hasta estabilizarse en los 20.000 espectadores por encuentro y una lista de espera para ser abonado.

Como respuesta, el celtismo también ha renovado buena parte de su banda sonora y liturgia durante los partidos: banderas, una entrada al estadio más temprana para poder cantar el himno a capella en condiciones y nuevos cánticos más elaborados. El más conocido la pasada temporada, convertido casi en profecía, fue el de «Fillos dunha paixón» que coronó la clasificación a la Europa League en Getafe.

Nuevos ritmos en la grada

En octubre llegaría el tema de «Voltarei» de Hard GZ con el club para el debut en la competición continental. Consagrado ya como una de las canciones de referencia en Spotify, donde acumula 1,5 millones de reproducciones, los aficionados han elegido ya a su sucesora. Desde la grada de animación encabezada por Siareiros Celta Vigo se presentó el pasado domingo ante el Mallorca el nuevo cántico que pretenden popularizar al resto de seguidores.

La base elegida es la de la canción «Noche de copas», una de las más reproducidas en los últimos meses en Instagram y TikTok. Lanzada originalmente por la cantante cubana María Conchita Alonso en 1984, actualmente está triunfando gracias a la versión de la orquesta «Nueva Línea». La formación canaria ha triunfado con «Un beso» y era cuestión de tiempo de que estos ritmos llegaran al mundo del fútbol como ya hicieron en Sudamérica el Despacito o La Morocha.

La letra de la canción fue reenviada durante el encuentro del pasado domingo por diversos grupos de Whatsapp, aunque solamente se llegó a entonar una vez. El objetivo es que el celtismo se familiarice con su letra antes del choque de este jueves contra el PAOK. Y es que precisamente las veladas de partidos internacionales son las protagonistas de estas dos estrofas que dicen así:

La letra

Unha noite de Europa

Outra noite tola

Animando aos nenos da Madroa

Seguindo o celta vou deixar a gorxa

Ata que morraaaa

Por ti choro e sufro meu vello amigo

E aínda así non perdo un partido

Daría todo por estar contigo

Celta de Vigooooooo

Lololololololololololololo