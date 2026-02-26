El celtismo agota una vez más las entradas

Un día más el celtismo arropará al equipo como en las grandes ocasiones y rozará el lleno absoluto para vivir el primer duelo de vuelta en una eliminatoria europea, algo que no se vivía desde hace nueve años. Las entradas están «oficialmente agotadas» aunque en la web del club van apareciendo puntualmente las que los abonados van liberando en las horas previas al choque. Ayer por la noche restaban unas veinte por colocar en los diferentes graderíos.

La afición del PAOK ha devuelto más de trescientas entradas (finalmente serán seiscientos los aficionados griegos que estarán en Balaídos) y esas localidades fueron puestas a la venta por el Celta y colocadas en apenas unas horas. El club recuerda a sus abonados que hasta cuatro horas antes del comienzo del partido (las 17:00 horas de hoy) pueden liberar su asiento en caso de que no vayan a utilizarlo.