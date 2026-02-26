Celta y Betis abrirán la fase final de la Copa juvenil
El Anxo Carro acogerá el 11 de marzo a las 18:30 el choque entre vigueses y sevillanos
redacción
La Federación Española hizo oficial lo que desde hace días ya se publicó en Galicia y es que el Anxo Carro de Lugo acogerá la fase final de la Copa del Rey juvenil a la que han llegado Celta, Deportivo, Betis y Barcelona. Finalmente la presión de la Federación Gallega, que quería aprovechar la circunstancia de que la mitad de los equipos clasificados eran de su comunidad, surtió efecto y consiguió arrebatarle a Huesca la organización de esta fase final.
La Federación confirmó ayer que el Celta y el Betis abrirán el fuego con la semifinal que disputarán el 11 de marzo a las 18:30 horas y que se podrá ver a través de la página de laFederación Española y de la TVG. Al día siguiente, 12 de marzo, y también a las 18:30 se enfrentarán el Deportivo y el Barcelona por la otra plaza en la final.
El duelo por el título se celebrará el domingo a las 11:45 horas en el Anxo Carro y otra vez se podrá ver por los mismos canales que ofrecerán los duelos de semifinales. El Celta observa este trofeo como una oportunidad gigantesca de conquistar después de mucho tiempo un título nacional en la categoría de juveniles.
