El Celta alcanza los 90 partidos en Europa

Balaídos se prepara para disfrutar esta noche de un partido europeo con un número redondo. El Celta alcanzará ante el PAOK su actuación 90 en las tres competiciones continentales en las que ha participado (Champions, Liga Europa e Intertoto). Este balance le lleva a situarse como el noveno club español con más presencias en los torneos internacionales.

En su décima participación europea, el Celta disfrutará hoy de su décimo partido (quinto en Vigo) y con muchas posibilidades de seguir adelante en la Liga Europa. Hace nueve años, el conjunto celeste alcanzó las semifinales de este mismo torneo, en la que cayó eliminado por la mínima ante un Manchester United que cedió un empate en Old Trafford después de que en la última jugada del partido los célticos desperdiciasen una gran ocasión al no decidirse Beauvue a rematar un balón franco para cedérselo a Guidetti, que no supo reaccionar al no esperarse el pase y los ingleses celebraron el pase a la final como una victoria.

Ese fue el recorrido más largo que ha protagonizado el Celta en Europa, donde se estrenó en 1971 con un doble partido ante el Aberdeen escocés. Ahí acabó su primera experiencia continental. Tuvo que esperar casi tres décadas para reaparecer en la entonces conocida como Copa de la UEFA en 1998.

En el verano del 2000, el Celta conquistó la Copa Intertoto, el primer gran trofeo de su historia, que le abrió de nuevo las puertas para competir en el segundo torneo continental. De ahí, dio el salto a la Liga de Campeones, que disputó en la temporada 2003-04 y en la que alcanzó los octavos de final al caer ante el Arsenal.

Diez partidos disputó el conjunto celeste en la Champions. A ellos añade los 6 de la Intertoto, para acumular 73 en la Liga Europa que antes era conocida como la Copa de la UEFA. En esos 89 partidos, el Celta registra un balance de 42 victorias, 22 empates y 25 derrotas, con 143 goles a favor y 91 en contra.

Ante el PAOK, los célticos afrontarán el séptimo encuentro ante un rival griego. Aris y Panathinaikos fueron los otros rivales helenos del equipo celeste que si gana este partido número 90 se clasificará por séptima vez para unos octavos de final europeos.