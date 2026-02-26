Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación

El partido que disputan esta noche el Celta y el PAOK de Salónica en Balaídos (21.00 horas) provocará importantes afecciones al tráfico de la ciudad, especialmente en el entorno de Beiramar y en los accesos al estadio.

Según las previsiones del dispositivo de seguridad, la incidencia más relevante se registrará en la zona de Beiramar. En torno a 600 aficionados griegos desplazados a Vigo para animar a su equipo se concentrarán a las 19.15 horas delante del Hotel Bahía y, desde ese punto, serán escoltados a pie hasta el estadio. Este operativo implicará cortes de circulación en la Avenida de Beiramar y en las calles por las que discurra el recorrido del grupo de hinchas del PAOK.

En paralelo, el celtismo ha preparado una gran previa para conjurarse antes de una noche europea en la que el equipo vigués buscará certificar el pase a octavos de la Europa League, tras el 1-2 logrado en Salónica. La afición ha sido convocada a partir de las 18.00 horas en los aledaños del estadio, en una cita impulsada por las peñas, que piden acudir con las mejores galas celestes, además de bufandas y banderas para «hacer de nuevo decisiva la afición».

Asimismo, animan a los seguidores a entrar con antelación a Balaídos para que, a las 20.30 horas, el estadio presente un ambiente ya pleno y el apoyo se deje notar desde el calentamiento.

Por su parte, el Celta ha querido poner el broche a esta gran noche europea con un gesto para teñir Balaídos de celeste: el club ya ha repartido más de 20.000 banderas por todo el estadio, de modo que cada aficionado encontrará en su asiento este obsequio para ondearlo durante el partido.