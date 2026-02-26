Celta-Paok
La afición del Celta calienta Balaídos en la batalla por los octavos
Miles de personas se citaron en las inmediaciones del estadio para entrar al mismo con antelación
Los 600 aficionados griegos acuden escoltados desde el Casco Vello
Vigo se lanza hacia otra gran noche europea de fútbol. Miles de personas disfrutan ya en los aledaños del estadio de Balaídos de la previa del Celta-Paok de esta noche que decidirá el pase a los octavos de final de la Europa League. Las distintas peñas de la grada de animación convocaron al celtismo a las 18.30 horas para «outra noite tola» en la que esperan hacer bueno el 1-2 del partido de ida en el Toumba.
A ellos se suman los cientos de conductores atrapados en las retenciones rumbo al estadio. Según señalan algunos, la ruta por Antonio Palacios y Castrelos presenta un «tráfico inaudito» al juntarse con el habitual de estos jueves. Por su parte, el Celta ha querido poner el broche a esta gran noche europea con un gesto para teñir Balaídos de celeste. El club ha colocado más de 20.000 banderas por todo el estadio, de modo que cada aficionado encontrará en su asiento este obsequio para ondearlo durante el partido.
Aficionados griegos
Como invitados de excepción estarán, por segunda vez esta temporada, los seguidores del PAOK. En torno a 600 aficionados griegos desplazados a Vigo para animar a su equipo se concentraron a las 19.15 horas delante del Hotel Bahía y, desde ese punto, están siendo escoltados a pie hasta el estadio. Este operativo implicará cortes de circulación en la Avenida de Beiramar y en las calles por las que discurra el recorrido del grupo de hinchas del PAOK.
Minutos antes se les podía ver por el Casco Vello vigués disfrutando de la previa sin mayores incidentes.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- El astillero de Mos del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital