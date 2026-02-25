Starfelt y Sotelo, con el grupo

El Celta reinició ayer los entrenamientos después de ganar el domingo al Mallorca y alzarse hasta la sexta posición en la Liga. Ahora, el equipo de Claudio Giráldez prepara la cita de mañana contra el PAOK, ante el que se juega su clasificación para los octavos de final de la Liga Europa. En la sesión de ayer, Carl Starfelt, Hugo Sotelo y Álvaro Núñez trabajaron con el resto de compañeros y se espera que al menos los dos primeros entren en la lista de convocados para el compromiso con los helenos. Tampoco se descarta el estreno del lateral vasco, que no ha podido debutar con el equipo porque llegó a Vigo en el pasado mercado de invierno con una pubalgia que ya le impidió disputar los últimos compromisos con el Elche, su anterior equipo. De confirmarse estas tres altas, la única baja que se espera para la cita europea es la de Pablo Durán, al que le esperan dos semanas de baja tras el esguince de rodilla que sufrió ante el Mallorca.

A diferencia del PAOK, que se presenta en Vigo con nueve bajas, el Celta llega a la fase decisiva de la temporada con apenas incidencias en la enfermería y con una plantilla sin una importante sobrecarga de partidos debido a la plan de rotaciones que Giráldez aplica desde las primeras fechas de la temporada. Ante la ausencia de Durán, al trabajo en Afouteza se sumaron ayer Ángel Arcos, Óscar Marcos y Andrés Antañón, del filial. El primero debutó en Europa contra el Ludogorest. Los tres están inscritos en esta competición, por lo que alguno de ellos podría formar parte de la convocatoria que Giráldez hará pública esta tarde, después de que comparezca en la rueda de prensa, acompañado de Hugo Álvarez, que tendrá lugar a partir de las 13:30 horas en Afouteza.

Para enfrentarse al PAOK, Giráldez podría repetir la línea de centrales que utilizó en el partido de Salónica: Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso. Carreira y Mingueza podrían actuar como carrileros, con Miguel Román y Moriba en el doble pivote. Aspas, Borja Iglesias (este será baja para Girona por tarjetas) y Williot o Hugo Álvarez podrían completar el once inicial que buscará el pase de ronda en el torneo europeo.

El equipo vigués realiza esta mañana el último entrenamiento antes de recibir al rival heleno.