El PAOK ya está en Vigo, donde le apoyarán 600 aficionados

El PAOK adelantó a la noche de ayer su viaje a Vigo, a donde llegó pasadas las 21 horas con 21 futbolistas y con nueve bajas. El equipo griego, como ocurrió en el pasado mes de octubre, estará acompañado por unos 600 aficionados. Se espera que repitan el buen comportamiento de la ocasión anterior, por lo que no se esperan medidas policiales especiales para una jornada en la que se decidirá una plaza para los octavos de final de la Liga Europa.

El entrenador del equipo de Salónica, el rumano Razvan Lucescu ha tenido que confeccionar una lista de circunstancias teniendo en cuenta que no podrá contar con Pavlenka, Konstantelias, Despodov, Pelkas, Ivanesuc, Meoté, Lovren y Tyson, por lesión, mientras que Zivkovic ha de cumplir un partido de sanción por tarjetas amarillas. La buena nueva para el conjunto de Salónica es el regreso de su máximo goleador, Giakoumakis, aunque su relevo el pasado jueves ante el Celta, Jeremejeff, fue el autor del gol que supuso el 1-2.

Lucescu solo ha podido realizar un entrenamiento en casa después de que su equipo sumase un empate en la visita al modesto Larissa (1-1). Tras la sesión de trabajo de ayer, la expedición emprendió viaje hacia Vigo, donde esta tarde entrenará en Balaídos (19h.). La convocatoria está formada por los porteros Tsiftsis, Monastirlis y Nikolakoulis y la completan: Kenny, Jorge Sánchez, Kedziora, Vogliacco, Michailidis, Baba, Taylor, Dunga, Thymianis, Zafeiris, Ozdoev, Cámara, Bianco, Berdos, Chatsidis, Giakoumakis, Jeremejeff y Mythou.

La afición del equipo heleno no ha querido perderse su visita a Vigo en apenas cinco meses. Entre ellos viajan miembros del grupo radical Gare 4, que se define como antifascista y anarquista. En competiciones europeas han protagonizado graves incidentes, como el de 1992 que obligó a suspender el partido contra el París Saint-Germain. La UEFA redujo finalmente a un año la sanción de dos que se le impuso a este grupo que también se vio envuelto en la muerte de un aficionado del Aris en 2022.

Su última visita a Vigo se saldó sin ningún tipo de incidentes, por lo que hoy no se esperan medidas policiales especiales. Hasta el momento, en la competición europea solo hubo que lamentar los incidentes protagonizados por seguidores radicales del Celta contra unos aficionados del Niza en una cafetería en la calle Paraguay que se saldó con daños materiales.