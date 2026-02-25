Lucescu: «Vamos a pelear por pasar»

El rumano Razvan Lucescu, entrenador del PAOK, mostró ayer su ambición de cara al partido contra el Celta en Balaídos, donde su equipo deberá levantar el 1-2 que logró el conjunto celeste Grecia. «El Celta es un equipo de primer nivel, de mucha calidad. Si quitamos a los equipos más poderosos a nivel económico de España, hablo de Barcelona, Real Madrid y Atlético, el Celta en estos momentos es uno de los equipos más fuertes de su Liga. Pero nosotros no renunciamos a nada. Tenemos que creer, pensar que podemos conseguirlo», dijo el técnico rumano.

Elogió al cuadro dirigido por Claudio Giráldez por su «organización» sobre el terreno de juego, pero él ve a sus jugadores preparados para «luchar» ante un rival que le ha ganado en dos ocasiones. «Tenemos que corregir algunos errores que cometimos en nuestro campo. Ellos tienen mucho potencial arriba, por eso necesitamos jugar muy concentrados», indicó.

Recordó que, días después de visitar Balaídos en octubre, tenían un duelo «muy importante» contra Olympiakos para la pelea por la primera plaza del campeonato griego, por eso cree que el de hoy será «diferente». «El Celta es un rival muy duro y este partido es un desafío que nos ayudará a crecer como equipo. Este partido no nos llega en el mejor momento, no solo por las lesiones que tenemos, sino también porque venimos de dos meses de partidos muy importantes tanto en Liga como en Copa. Y luego en Europa tuvimos que enfrentarnos a rivales de las cuatro principales ligas europeas, creo que eso no le pasó a ningún otro equipo. No es fácil jugar contra Olympiakos, Aris, Betis, Lyon y Celta. La exigencia física y mental es muy grande», expuso.

No obstante, dijo tener «plena confianza» en sus jugadores. «No tengo nada que reprocharle a los chicos porque lo están dando todo. Estamos en la final de Copa, a cinco puntos del líder en la Liga y con un partido menos. Y en Europa vamos a pelear por pasar», comentó.

Por su parte, el centrocampista italiano Alessandro Bianco también cree que el PAOK puede ganar en Vigo. «Espero que pasemos de ronda. Nunca salimos al campo a buscar un empate o pensamos en una derrota. Sólo pensamos en ganar; ese es nuestro único objetivo», dijo.

Noticias relacionadas

«Es verdad que tenemos muchas bajas por lesión, pero eso no es una excusa. Creo que podemos ganar al Celta, de verdad lo siento», añadió el exjugador del Monza italiano.