El italiano Marco Guida arbitrará el Celta-PAOK
redacción
Vigo
La UEFA hizo público ayer el equipo arbitral del Celta-PAOK de este jueves en Balaídos, en el que está en juego el pase a los octavos de final de la Liga Europa. El elegido ha sido el italiano Marco Guida, de 44 años, que debutó en Europa en 2014. Al frente del VAR estará su compatriota Michael Fabbri.
Con este colegiado, ningún equipo visitante ha ganado un duelo de competición europea. En Salónica los célticos se quejaron de las líneas trazadas por el VAR del fuera de juego para anular el gol de Jutglà y dar como legal el de Jeremejeff pese a las protestas de los célticos.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»