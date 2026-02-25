El italiano Marco Guida arbitrará el Celta-PAOK

La UEFA hizo público ayer el equipo arbitral del Celta-PAOK de este jueves en Balaídos, en el que está en juego el pase a los octavos de final de la Liga Europa. El elegido ha sido el italiano Marco Guida, de 44 años, que debutó en Europa en 2014. Al frente del VAR estará su compatriota Michael Fabbri.

Con este colegiado, ningún equipo visitante ha ganado un duelo de competición europea. En Salónica los célticos se quejaron de las líneas trazadas por el VAR del fuera de juego para anular el gol de Jutglà y dar como legal el de Jeremejeff pese a las protestas de los célticos.