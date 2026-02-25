La defensa, clave para continuar en Europa

La victoria por 1-2 en el campo del PAOK abre de par en par las puertas al Celta para alcanzar por séptima vez en su historia los octavos de final de una competición europea. Con esa mínima ventaja en el marcador, la línea defensiva del equipo celeste será decisiva para sacar adelante mañana en Balaídos (21 horas) esta eliminatoria contra el conjunto griego. Y las expectativas, en este caso, se mantienen elevadas teniendo en cuenta que los célticos han demostrado una gran solvencia atrás a lo largo de la temporada, pues los 27 goles encajados en las 25 jornadas de Liga sitúan a los de Giráldez entre los cuatro más solventes del campeonato, solamente superados por los tres grandes: Real y Atlético de Madrid y Barcelona. Ningún otro rival de Primera mejora estos números del Celta, que viene de dejar seco al Mallorca, incapaz el domingo pasado de realizar al menos un remate entre los tres palos de la portería de Radu, que ya suma ocho jornadas sin encajar goles.

Para la cita de mañana, Giráldez recupera a Starfelt, ausente contra los isleños por unos problemas en el sóleo que arrastraba precisamente del jueves pasado, del duelo contra el PAOK. En esa cita en el Toumba Stadium, los célticos solo se vieron superados por el rival en una ocasión, aunque el gol de Jeremejeff tuvo más mérito del delantero sueco que despiste de la zaga celeste, pues el centro desde la derecha de Zivkovic lo remató cruzado Jeremejeff sin que el balón tocase la hierba para sorprender a Radu por el palo largo de su portería. Un gran remate que el árbitro concedió como gol pese a las protestas de los célticos por un posible fuera de juego del atacante del conjunto griego.

Ese tanto del PAOK elevaba a 12 los encajados por el Celta en los nueve partidos de la Europa League, lo que supone una media por partido de 1,33 tantos en contra, unas décimas por encima de la media que el equipo celeste alcanza en la Liga (1,08).

Al regreso de Starfelt, Giráldez puede añadir en esta ocasión el recambio de un Joseph Aidoo que se mostró a un gran nivel defensivo contra el Mallorca, ante el que tuvo que vigilar a un Muriqi que aparece como el segundo mejor artillero de la Liga, por detrás de Mbappé.

Duelo contra Giakoumakis

Mañana, a los centrales célticos les espera una dura tarea con otro delantero de mucho porte físico y excelentes números. El griego Georgios Giakoumakis suma 15 goles en lo que va de temporada, de los que 4 llegaron en partidos de este torneo europeo.

Ese tipo de delanteros, con un gran despliegue físico, suelen tener dificultades para brillar ante una zaga celeste que apenas ha modificado Giráldez en los últimos meses. Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso forman una retaguardia muy fiable. Además, el entramado de contención que suele diseñar el técnico porriñés, en función de las características del rival, también contribuyen a los excelentes números del Celta en labores defensivas.

La zaga celeste afronta mañana otra prueba exigente contra un PAOK al que solo le vale la victoria para seguir vivo en la segunda competición europea. El marcador registrado en el partido de ida deja en clara ventaja a un Celta que, ante un rival que estará obligado a atacar para limar la desventaja, dispone también de una buena oportunidad para poner en práctica su juego ofensivo y sentenciar la eliminatoria por la vía rápida.

Aunque los de Giráldez solamente necesitarán conservar la ventaja obtenida en Salónica para continuar en la competición europea, para ello sería suficiente realizar un buen trabajo defensivo y anular la capacidad de reacción de un rival que ya sabe lo que es perder en Balaídos. Fue el pasado mes de octubre, en la primera victoria del curso de los de Giráldez.

Los célticos buscan el séptimo pase a octavos

El Celta camina por vías europeas conocidas y mañana se le presenta una oportunidad para alcanzar por séptima vez unos octavos de final de una competición continental. La primera vez que los célticos alcanzaron esta fase fue en el inolvidable curso 1998-99 en la Copa de la UEFA, tras superar al Liverpool con una victoria histórica en Anfield. El equipo vigués se despidió en cuartos ante el Marsella. A esa misma ronda llegaron los célticos en los dos siguientes años, ante Lens y Barcelona. En su única participación en la Liga de Campeones, los celestes superaron la fase de grupos tras otro triunfo histórico en San Siro ante el Milan para caer en octavos frente al Arsenal. Tres años después, en el curso 06/07, el Celta tampoco pasó de los octavos de la Liga Europa, donde le superó el Werder Bremen. Y la última fue en la 16/17 con la semifinal ante el Manchester United.