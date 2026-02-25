Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Claudio Giráldez, antes de recibir al PAOK: «Tenemos que sacar rédito a nuestra ventaja yendo a por más, no gestionando»

El entrenador del Celta avisa del peligro de jugar contra un equipo «que va a salir con poco que perder»: «Nuestro objetivo es salir a ganar e ir a por más»

El Celta prepara su cita contra el PAOK

Marta G. Brea

R. V.

Claudio Giráldez compareció este miércoles en Balaídos con la idea clara de que el Celta de Vigo no puede especular en la vuelta del playoff de acceso a octavos de final de la Europa League frente al PAOK. El conjunto vigués defiende este jueves (21.00 horas) el 1-2 logrado en Salónica, pero el técnico celeste insistió en que la ventaja es mínima y que el plan pasa por mantener la identidad: «Nuestra intención es ganar el partido, tal y como afrontamos los partidos siempre» y, sobre todo, «estar lejos de nuestra propia portería, ser ambiciosos y agresivos».

En el apartado de convocatoria, Giráldez dejó novedades: «Álvaro Núñez hoy va a recibir el alta y está preparado para el partido», mientras que el cuerpo técnico sigue «pendiente de Hugo Sotelo» y confirmó la ausencia de Pablo Durán. Con la eliminatoria abierta, el entrenador subrayó que el equipo debe evitar caer en la tentación de administrar el marcador frente a un adversario «que va a salir con poco que perder»: «La ventaja que tenemos es un gol y se puede remontar. Nuestro objetivo es salir a ganar y salir a por más. En un milímetro puede cambiar todo. Tenemos que sacar rédito a nuestra ventaja yendo a por más, no gestionando».

«También hay que estar abiertos a las variaciones tácticas del PAOK», avisó, antes de explicar posibles escenarios: «Probablemente puedan jugar con dos puntas —recuperan a Giakoumakis— o con muchos más futbolistas por dentro… Vamos a tener que ajustarnos de una manera distinta tanto para atacar como para defender».

Giráldez apeló además al empuje de Balaídos: «Que nos animen como hacen siempre. Tenemos un partido duro y si podemos manifestar que somos doce va a ser beneficioso para nosotros».

Por otro lado, abrió la puerta a la convivencia en el once de Aspas y Fer López: «Pueden ser complementarios en partidos en los que podemos tener el control y jugar cerca de la portería rival». Preguntado por el buen estado de forma de Miguel Román, tuvo palabras de elogio para la cantera: «Estoy muy contento por Miguel Román, por Hugo Álvarez y por todos los demás que están derribando puertas».

Hugo Álvarez

Precisamente fue el propio Hugo Álvarez el futbolista elegido por el Celta para acompañar a Giráldez en la rueda de prensa. Una comparecencia que llega después de su gran partido contra el Mallorca: «Mi intención siempre es ayudar al equipo y trabajar para conseguir los minutos que todos queremos», afirmó, antes de remarcar su buen momento: «Me encuentro bien y tengo ganas de seguir así».

A la hora de hablar de su polivalencia, Álvarez lo asume como un valor añadido: «Intento adaptarme siempre a lo que me piden. Tengo virtudes que me permiten jugar en muchas posiciones, intento hacerlo lo mejor posible y competir en todas ellas». Y, como Giráldez, señaló el factor Balaídos para la noche de mañana: «A la afición la notamos mucho durante los partidos y estamos muy orgullosos de ellos».

