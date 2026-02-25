Balaídos suma tres victorias este curso en Europa
Redacción
Vigo
Balaídos se prepara para acoger mañana, a partir de las nueve de la noche, el quinto partido europeo de esta temporada. Por el momento, el saldo de resultados en su campo resulta favorable al Celta, que en la segunda jornada de esta competición ganó al PAOK (3-1). A continuación se deshizo de los franceses del Niza (2-1), para afrontar su primer revés ante los italianos del Bolonia (1-2). Cerró esta fase en casa ante el segundo rival galo, el Lille, al que superó por 2-1 y se garantizó su clasificación para los dieciseisavos de final. n
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
La empresa Tebrio Group se alza con el Premio Nacional Pyme del Año 2025
Contenido ofrecido por