Balaídos suma tres victorias este curso en Europa

Balaídos se prepara para acoger mañana, a partir de las nueve de la noche, el quinto partido europeo de esta temporada. Por el momento, el saldo de resultados en su campo resulta favorable al Celta, que en la segunda jornada de esta competición ganó al PAOK (3-1). A continuación se deshizo de los franceses del Niza (2-1), para afrontar su primer revés ante los italianos del Bolonia (1-2). Cerró esta fase en casa ante el segundo rival galo, el Lille, al que superó por 2-1 y se garantizó su clasificación para los dieciseisavos de final. n