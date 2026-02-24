Al último tercio de la Liga con el depósito lleno

El Celta encara el último tercio de la temporada con los indicadores al máximo y el depósito lleno. Pendiente de resolver este jueves frente al PAOK el pase a los octavos de la Europa League encarrilado el pasado jueves en el inasequible Estadio Toumba, el grupo de Giráldez afianza en LaLiga una nueva candidatura europea mejorando sus registros del pasado curso pese a haber sumado solo 5 de los últimos 15 puntos en disputa en la competición doméstica. Su trabajada victoria frente al Mallorca el pasado domingo, con doblete de Iago Aspas, confirma el gran momento de forma del Celta después de una serie de compromisos ligueros bien jugados pero sin premio, ya que los celestes no fueron capaces de trasladar al marcador la superioridad exhibida sobre el terreno de juego.

Sensaciones al margen, los números del equipo vigués no admiten discusión. Mejoran en todos los apartados, salvo en goles a favor, que es ligeramente inferior este curso. Consumidas 25 jornadas ligueras, el Celta suma 5 puntos más que hace un año, merced a sus 9 victorias, 10 empates y solo 6 derrotas frente a los 10 triunfos, 5 empates y 10 derrotas que había firmado la pasada temporada. Los de Giráldez eran entonces décimos a 3 puntos de la sexta plaza, que ocupaba el Rayo Vallecano, con 35, y tenían otros tres equipos por delante en la tabla: Betis y Mallorca (35) y Real Sociedad (34). Los 37 puntos actuales suponen la mejor clasificación de la última década, superada apenas en un punto por el Celta de Berizzo en el curso 2015-16.

La diferencia más notable está en el rendimiento defensivo. El actual Celta está siendo mucho más sólido atrás y solo algo menos productivo en ataque. Un equipo menos vistoso, pero más fiable y pragmático que, lejos de sufrir desgaste por su participación en competición europea, mejora en el campeonato doméstico los números de la pasada campaña. «Llevamos 37 puntos. Es una muy buena puntuación y más en un año que jugamos Europa, en el que todo el mundo tenía ese miedo de cómo íbamos a responder en Liga», apuntaba tras el triunfo frente al Mallorca Claudio Giráldez, que ya daba a entender que el objetivo de una confortable permanencia pronto va a quedarse corto: «Estoy muy contento del bagaje de puntos que llevamos, pero tenemos que conseguir dos victorias más para esa permanencia virtual. Ese es el primer objetivo, que no quiere decir que no seamos ambiciosos».

El volumen goleador ha descendido ligeramente con respecto al pasado curso (34 goles a favor frente a 36), pero el equipo celeste ha pegado un evidente salto en consistencia, hasta el punto de convertirse en uno de los mejores defensores de la actual Liga, con registros defensivos que solo mejoran el Real Madrid (21 goles en contra), el Barcelona y el Atlético (ambos con 23) e iguala el Villarreal. El Celta lleva encajados 27, con un promedio de 1,08 por partido.

El vértigo en el que se movía el equipo la pasada temporada ha desaparecido. El Celta no es ya un equipo tan volcánico, que marcaba mucho y encajaba mucho. El equipo actual ha ganado en equilibrio, hace menos goles, pero concede muchos menos y tiene mayor control de los partidos, que suele gobernar con la pelota con un juego más sereno que hace un año. A estas alturas de competición, los celestes ya igualan las ocho porterías a cero conseguidas la pasada campaña, pero con una cifra de goles en contra considerablemente más baja (11 menos).

Los partidos ya no son tanto de ida y vuelta, sino que se deciden por acciones más maduradas, con un juego más estructurado, pero sin perder de vista las señas de identidad que caracterizan: presión tras pérdida, carrileros altos, valentía para buscar el marco rival, vocación de protagonismo con la pelota...

Los celestes controlan ahora mejor el tempo de los partidos. El último duelo liguero contra el Mallorca es seguramente el mejor ejemplo de ello. Giráldez lo definía como uno de los «más completos» que ha jugado el Celta desde que él lo dirige. «Hemos tenido momentos muy buenos, incluso mejores de fútbol, pero no tanto tiempo. Hemos defendido muy lejos de la portería y hemos atacado de muchas maneras distintas, generando juego o en transición. Hemos hecho un partido muy completo en todos los aspectos de juego y en todas las fases del partido», resumía.

Uno de los problemas del pasado curso era que el Celta encajaba habitualmente gol primero y se veía obligado a darle la vuelta al marcador. Hasta en 9 partidos niveló o volteó el marcador el equipo vigués, seis para ganar el encuentro (Alavés, Valencia, Betis, Leganés, Mallorca y Getafe) y otros tres para empatarlo (Girona, Barcelona, Alavés).

Esta temporada estas remontadas se limitan a seis, una para ganar (Osasuna) y cinco para neutralizar la ventaja que había adquirido el rival (Betis, Villarreal, Girona Atlético de Madrid y Espanyol).

Aunque la necesidad de dosificar el esfuerzo entre varias competiciones (incluida la Copa hasta diciembre) ha propiciado rotaciones masivas, algunas de las líneas del equipo son más fácilmente identificables que en años anteriores. Este es el caso del eje de la defensa, con Javi Rodríguez, Starfelt o Marcos Alonso como trío de referencia (menos partidos para Yoel o Carlos Rodríguez) o el doble pivote, donde Giráldez ha añadido a la ecuación a Miguel Román, que en pocos meses se ha hecho poco menos que imprescindible como director de juego del equipo.

Pese al mal arranque en Balaídos, con demasiados empates, el Celta ha logrado esta temporada ser un equipo continuo, equilibrando sus resultados como local y visitante. Si la pasada temporada era fuerte en casa y flojeaba a domicilio, este curso mantiene una línea más pareja: 17 puntos como local y 20 como visitante.