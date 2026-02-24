El ‘regreso’ de ‘Pepiño’

El celtismo celebra el ‘regreso’ de Joseph Aidoo, apodado ‘Pepiño’, después de la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en octubre de 2023. El ghanés ha necesitado más de dos años para recuperar la exuberancia física que le convirtió en uno de los baluartes de la defensa del Celta; y el domingo ante el Mallorca superó con un notable el marcaje al segundo máximo goleador de la Liga, Vedat Muriqi. Era el cuarto partido del campeonato que disputaba Aidoo este curso, en el que finaliza contrato en Vigo, a donde llegó en 2019 procedente del Genk belga a cambio de 8 millones de euros.

Los problemas físicos que arrastra Starfelt en el sóleo desde el partido en Salónica llevaron a Giráldez a disponer del zaguero africano para la visita del Mallorca a Balaídos, por delante de tres canteranos: Carlos Domínguez, Yoel Lago y Manu Fernández. Fue una de las principales novedades en el once de Giráldez ante los bermellones. Y el técnico agradeció el excelente trabajo de ‘Pepiño’. «Ojalá podamos tener esta versión de Joseph mucho tiempo. La diferencia con respecto al año pasado es que en éste está entrenando muy bien todos los días, está preparado para este tipo de situaciones. Ha hecho un partido perfecto, en mi opinión. Creo que ha estado bien, muy bien en todo», subrayó el porriñés.

El zaguero africano agradeció el respaldo de la afición para sacar adelante un complicado partido, que el Celta pudo resolver en los minutos finales ante el buen trabajo defensivo rival. «Estoy muy contento. El año pasado fue muy difícil para mí. Ahora creo que tengo más confianza. El míster me ha ayudado mucho, siempre me ha apoyado», confesó Aidoo tras el encuentro ante el Mallorca.

Era la cuarta victoria en la que participaba directamente Aidoo, después disputar los partidos completos ante Osasuna (2-3), Valencia (4-1) y Mallorca (2-0), además de los 17 últimos minutos contra el Alavés (0-1).

Todo esto llega después de que el club le abriese la puerta para marcharse en los mercados de verano e invierno al no contemplar la renovación de su contrato, situado en el segundo escalón salarial del club vigués. La MLS incluso apareció como la última oportunidad de salir antes del cierre de esta campaña para intentar disponer de los minutos suficientes de juego que le permitiesen aspirar a entrar en la convocatoria para el Mundial 2026 con la selección de Ghana, con la que acudió a la cita mundialista de Catar.

Noticias relacionadas

En el celtismo se abre el debate sobre si el club debería presentarle o no una oferta de renovación al central ghanés, que siempre ha gozado del cariño de la afición, que celebra el ‘regreso’ de ‘Pepiño’, al que con 30 años todavía le queda fútbol por delante, como demostró el domingo ante el Mallorca.