El PAOK no pasa del empate ante el modesto AEL

El PAOK, rival del Celta en los dieciseisavos de final de la Europa League, no acaba de ofrecer su mejor versión en vísperas de su visita a Balaídos este jueves. El equipo de Razvan Lucescu no pasó del empate frente al modesto AEL (Unión Atlética de Larisa), antepenúltimo clasificado, en la última jornada de la liga griega.

El choque, disputado en el AEL FC Arena, se saldó con empate a un gol. Chatsidis adelantó a los blanquinegros en el minuto 14 y el AEL igualó en la segunda parte por medio de Sagal. En el descuento (minuto 97), el VAR anuló un gol a Jonjoe Kenny, evitando así el triunfo de los de Razvan Lucescu, que se mantienen terceros en la tabla (con un partido menos), a 5 puntos del líder, AEK, y a 3 de Olympiakos.

En este último choque contra el AEL, Razvan Lucescu volvió a contar con la baja de la estrella del PAOK, el mediapunta Gianis Konstantelias, que apura los tiempos para poder estar este jueves en Balaídos, una vez cumplida su sanción en el partido de ida.

El atacante se ejercita individualmente y su participación en el duelo de los celestes va a depender de cómo evolucione de su lesión en los próximos días.

En una situación parecida a la de Konstantelias, es decir, que no están descartados pero van justos para ser de la partida, se encuentran también el croata Dejan Lovren, que se lesionó en el partido contra los celestes y no pudo jugar el domingo en Larisa, y el pivote francés Souhahilo Meité, futbolista clave en el medio campo del PAOK, baja por lesión frente a los celestes y en el último partido, por un fuerte golpe en la cadera.

Otros jugadores que ya estaban lesionados en el partido de ida y tienen alguna opción de ser de la partida que viaje a Vigo son Dimitris Pelkas, el búlgaro Kyril Despodov y el medio centro croata Luka Ivanusek.

Noticias relacionadas

El que causa baja segura será el capitán del PAOK, el serbio Andrija Zivkovic, sancionado por acumulación de 3 tarjetas amarillas tras ser amonestado en el encuentro del pasado jueves. Una baja importante, la del capitán blanquinegro. Con Zivkovic fuera y varias piezas ofensivas en duda, el PAOK pierde peso creativo por la banda derecha y puede verse obligado a sostenerse más en Taison para alimentar a Giakoumakis, que sí estará frente a los celestes tras cumplir sanción en Tesalónica.