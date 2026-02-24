Pablo Durán, dos semanas de baja

Buenas noticias en torno a la lesión de rodilla sufrida por Pablo Durán el pasado domingo durante el encuentro de Liga disputado entre el Celta y el Mallorca en Balaídos. Las pruebas médicas practicadas ayer al atacante tomiñés desvelan que no existe rotura muscular. Todo queda en un buen susto.

La resonancia magnética a la que fue ayer sometido Durán desvela que sufre un esguince leve del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda con una contusión ósea, lesión que lo va a mantener unas dos semanas de baja. El canterano se perderá el encuentro europeo del PAOK de este jueves y la próxima visita el domingo al campo del Girona. Con suerte, si se adelantan los plazos, podría estar disponible para la visita del Real Madrid a Balaídos.

Pablo Durán sufrió un pinchazo en la rodilla izquierda como consecuencia de un mal gesto durante el partido liguero del pasado domingo. Aunque hizo amago de continuar y llegó a entrar en el terreno de juego tras ser atendido en la banda por los servicios médicos, el dolor no lo dejó continuar y tuvo que pedir el cambio a falta de cinco minutos para el descanso, siendo sustituido por Williot Swedberg.

Aunque en un primer momento se sospechó que pudiese sufrir una lesión importante, una primera exploración desveló que posiblemente solo se trataba de un esguince y las ulteriores pruebas médicas que le fueron practicadas no solo descartaron una rotura del ligamento, sino que confirmaron que se trataba de un esguince de carácter leve.

La levedad de la lesión de Pablo Durán no es la única buena noticia en la enfermería celeste, que poco a poco se va vaciando. Pronto, seguramente hoy mismo, en la vuelta al trabajo del equipo, recibirá el alta médica Hugo Sotelo, ausente en los dos últimos partidos, el europeo contra el PAOK y el del pasado domingo contra el Mallorca, debido al esguince en el tobillo derecho que el canterano sufrió dos días antes de viajar a Tesalónica. La víspera del encuentro frente a los de Jagoba Arrasate, Claudio Giráldez ya dio por hecho que el centrocampista vigués sería de la partida para el partido del jueves.

Noticias relacionadas

Para este choque podría ser citado también Álvaro Núñez, el último de los fichajes invernales, que llegó a Vigo arrastrando una pubalgia. El bilbaíno ya se entrena normalmente con el grupo, con lo que se espera que pueda recibir el alta médica en los próximos días y ser de la partida, si el técnico lo considera oportuno.