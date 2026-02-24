Aspas, una leyenda del siglo XXI

El doblete ante el Mallorca agranda todavía más la leyenda de un Iago Aspas que acaba de desbancar a David Villa como el futbolista español con más intervenciones de gol en Primera División (remates o asistencias) en lo que va de siglo XXI. Además, el moañés acaba de alcanzar la cifra redonda de los 100 tantos en Balaídos, después de disputar 200 partidos oficiales de la máxima categoría en el estadio vigués, donde es una figura venerada.

Según la cuenta de X ‘Afouteza e Corazón’, Aspas contabiliza 237 participaciones de gol al firmar 168 tantos y 69 asistencias en lo que va de centuria.

Ese impresionante registro de remates certeros se traducen en 123 puntos para su equipo, lo que le convierte en el sexto delantero más importante de la historia de la Liga, por detrás de Messi (221 puntos), Raúl González (142), Griezmann (135), Cristiano Ronaldo (132) y Benzema (130).

Esta temporada es la que menos puntos ha aportado Aspas al Celta (5), frente a los 17 del curso 2017-18, con Unzué como entrenador, y uno menos que en la campaña 15-16, con Berizzo. El año pasado aportó 8 puntos, uno más que en su estreno en la élite, en el curso 12-13, con Paco Herrera y Abel Resino como entrenadores del astro moañés.

Y la importancia de Aspas en el Celta se extiende incluso a su nueva función de suplente cuando afronta la recta final de su carrera. Los dos goles anotados ante el Mallorca los firmó después de relevar a Fer López en el minuto 69. Con ese doblete son ya 12 los tantos que el capitán céltico firma después de salir desde el banquillo. El siguiente en esta relación recogida por ‘Afouteza e Corazón’ es Juan Sánchez, con 9 tantos. Williot, compañero actual de Aspas, suma 8.

Y mientras continúa pulverizando marcas, la continuidad en activo es ahora mismo la mayor incógnita sobre Aspas. Giráldez no para de responder a las preguntas sobre el futuro del moañés, que advierte que seguir un año más o retirarse están al cincuenta por ciento. «Es una decisión suya, individual, personal. Creo que tiene claro que todos queremos que continúe por muchísimos motivos pero, principalmente, porque es un futbolista diferencial», apuntaba el domingo su entrenador.