«Para mí, no ha sido penalti»

Ferran Jutglà aplaude a un compañero tras una buena acción de ataque del Celta. | PABLO H. GAMARRA

Julio Bernardo

Vigo

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, se quejó a la conclusión del encuentro del penalti con que su equipo fue castigado al final del partido, acción que consideró determinante en la derrota bermellona. «Para mí no es penalti. Raíllo le pone la mano a Borja, el delantero del Celta exagera y el árbitro pita», lamentó el preparador vasco que, pese a sus quejas contra el arbitraje, reconoció la superioridad del conjunto celeste en el juego: «A Muriqi le pitan faltas muy fácil. Y la primera de Samu no es tarjeta amarilla, pero no quiero de hablar de eso porque el Celta ha jugado mejor que nosotros».

Arrasate valoró el «compromiso» y el «trabajo» de su equipo a nivel defensivo porque lograron frenar «a un rival que tiene un montón de argumentos ofensivos», pero también dijo estar «muy descontento» con el trabajo de ataque porque «hemos amenazado muy poco y en Primera División para sacar un buen resultado hay que hacer más en ataque».

«En ataque hemos estado muy imprecisos. Nos ha costado conectar con los de dentro y cuando no eres capaz de hacerlo cuesta más conectar con los de arriba. Nos han apretado bien, el Celta es un equipo que tiene mucha posesión y cuesta mucho robarle», agregó.

TEMAS

