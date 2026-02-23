Iago Aspas se apunta al «six seven», el meme que le pidieron sus hijos en la celebración

Balaídos se levantó con el enésimo capítulo de la leyenda de Iago Aspas. El moañés salió desde el banquillo y firmó un doblete para tumbar al Mallorca (2-0): primero, desde el punto de penalti (84’) y después en el descuento (94’).

Pero más allá de los goles, hubo un detalle que llamó la atención en la grada y en las redes: Aspas acompañó la celebración con el «six seven», un gesto que, según contaba a los micros de Dazn, hizo a petición de sus hijos.

«Mis hijos me decían que hiciese el six-seven, no lo entiendo mucho, pero miré para el palco y me lo estaban haciendo los niños», declaró sobre la celebración del gol mirando hacia la tribuna y con Balaídos celebrando por todo lo alto otra actuación estelar de Aspas.

¿Qué es el «six seven»?

Si en casa te suena el canturreo de «six seven» y ves manos moviéndose como una balanza, no estás solo. Es una expresión viral popularizada entre chavales (especialmente generación alfa) y asociada a un gesto característico: palmas hacia arriba que alternan arriba y abajo, como si se pesara algo.

¿Y qué significa? Ahí está la gracia (y el desconcierto adulto): no tiene un significado concreto ni único. En muchos contextos funciona como muletilla, broma compartida o respuesta comodín; incluso hay intentos de traducirlo como un «más o menos» cuando se acompaña del gesto.

Del rap a TikTok, y de ahí a Balaídos

El rastro más repetido sobre su origen apunta a la canción «Doot Doot (6 7)» del rapero Skrilla, desde donde la frase terminó independizándose y convirtiéndose en meme con vida propia en clips y tendencias.

En paralelo, en redes también se popularizó una variante más técnica: el «67 hand sign», un gesto con los dedos para que una mano recuerde a los números seis y siete (y hasta un saludo/handshake entre dos personas).

Aspas, esta vez, cambió la liturgia clásica del gol por un guiño doméstico. Un «six seven» como dedicatoria familiar, y como recordatorio de que, a veces, lo más viral no es lo que se entiende, sino lo que se comparte.