Iago Aspas se apunta al «six seven», el meme que le pidieron sus hijos en la celebración
El capitán del Celta resolvió ante el Mallorca con un doblete y, tras uno de los goles, repitió un gesto viral de TikTok que se ha colado en patios de colegio y redes: «no tiene un significado fijo», pero sí mucha complicidad generacional
Balaídos se levantó con el enésimo capítulo de la leyenda de Iago Aspas. El moañés salió desde el banquillo y firmó un doblete para tumbar al Mallorca (2-0): primero, desde el punto de penalti (84’) y después en el descuento (94’).
Pero más allá de los goles, hubo un detalle que llamó la atención en la grada y en las redes: Aspas acompañó la celebración con el «six seven», un gesto que, según contaba a los micros de Dazn, hizo a petición de sus hijos.
«Mis hijos me decían que hiciese el six-seven, no lo entiendo mucho, pero miré para el palco y me lo estaban haciendo los niños», declaró sobre la celebración del gol mirando hacia la tribuna y con Balaídos celebrando por todo lo alto otra actuación estelar de Aspas.
¿Qué es el «six seven»?
Si en casa te suena el canturreo de «six seven» y ves manos moviéndose como una balanza, no estás solo. Es una expresión viral popularizada entre chavales (especialmente generación alfa) y asociada a un gesto característico: palmas hacia arriba que alternan arriba y abajo, como si se pesara algo.
¿Y qué significa? Ahí está la gracia (y el desconcierto adulto): no tiene un significado concreto ni único. En muchos contextos funciona como muletilla, broma compartida o respuesta comodín; incluso hay intentos de traducirlo como un «más o menos» cuando se acompaña del gesto.
Del rap a TikTok, y de ahí a Balaídos
El rastro más repetido sobre su origen apunta a la canción «Doot Doot (6 7)» del rapero Skrilla, desde donde la frase terminó independizándose y convirtiéndose en meme con vida propia en clips y tendencias.
En paralelo, en redes también se popularizó una variante más técnica: el «67 hand sign», un gesto con los dedos para que una mano recuerde a los números seis y siete (y hasta un saludo/handshake entre dos personas).
Aspas, esta vez, cambió la liturgia clásica del gol por un guiño doméstico. Un «six seven» como dedicatoria familiar, y como recordatorio de que, a veces, lo más viral no es lo que se entiende, sino lo que se comparte.
- Davila 20/02/2026
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Vigo peina cada vez más canas: uno de cada cuatro vecinos ya ha cumplido los 65 años
- El Concello expropiará terrenos en Bouzas para que se construya vivienda junto al mar
- Los temporales aumentan la demanda de albañiles por goteras y filtraciones
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»