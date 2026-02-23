«No nos han hecho nada, ha sido un monólogo»

Claudio Giráldez no puso un solo reparo al encuentro firmado por el Celta, que consideró «muy completo en todas las fases del juego».

«Ha sido un monólogo. El Celta atacando y el Mallorca defendiendo. La muestra es que hemos tirado 20 veces a puerta y ellos 1. Lo hemos madurado, hemos generado ocasiones para hacer gol antes y hemos defendido muy lejos de la portería, que es lo que queríamos», resumió al término del choque en preparador celeste, que precisó: «Salvo uno o dos, hemos evitado los centros de un equipo que los usa permanentemente y hemos apretado bien, con paciencia para abrir la defensa rival».

Pese a que el triunfo permite avanzar al Celta hasta la sexta plaza y, por tanto, a puestos de acceso directo a la Europa League, Giráldez asegura que no mira a la tabla más que para certificar la permanencia. «Sabía que ganando estamos sextos, pero pienso más en que llevamos 37 y es una muy buena puntuación», comentó el técnico porriñés. «Todo el mundo tenía ese miedo de cómo iba a responder el equipo en Liga, por los antecedentes del club, peleando por el descenso o descendiendo, y de otros clubes, y estoy contento con el bagaje», valoró. «Esto no significa que no seamos ambiciosos y no queramos más. Quedan doce jornadas y estamos bien colocados», dijo.

En opinión de Giráldez, el Celta hizo uno de los partidos más completos que él recuerda, sobre todo en lo que afecta la continuidad del juego y celebró que su equipo hubiese tenido por fin premio tras varios en lo que fue superior a su rivales. «No nos han generado absolutamente nada y hemos tenido ocasiones de muchas maneras, con un buen ritmo de circulación. Con el paso de los minutos te vas poniendo nervioso y hemos atacado un poquito más con el corazón que con la cabeza. Se ha hecho justicia con el resultado. Hemos sido superiores y nos lo merecíamos después de tantos partidos en los que estuvimos muy cerquita por sensaciones, pero sin sacar los tres puntos», opinó.

El entrenador del Celta consideró también «justo» el penalti de David López a Borja Iglesias que permitió a su equipo abrir el marcador. «Es costumbre agarrar dentro del área a Borja y que no se pite nada. El agarrón es claro. Es cierto que a veces esos penaltis no se pitan. Para mí son penalti siempre, tú no puedes desequilibrar a un jugador en el área, defenderlo de esa manera. Confío en el arbitraje cuando me perjudican y cuando me benefician, y en este caso, ha salido a favor», analizó.