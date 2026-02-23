Durán, «esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla»
Redacción
El Celta hizo público ayer un primer parte médico sobre la lesión en la rodilla izquierda de Pablo Durán que le obligó a retirarse a los vestuarios al filo del descanso del partido ante el Mallorca. A la espera de que se le realicen nuevas pruebas exploratorias, el primer diagnóstico apunta a que el jugador sufre «un esguince en el ligamento lateral interno» de la articulación, que se dañó en una acción fortuita, en un mal gesto de la pierna al caer al suelo.
De esta forma, queda descartada una lesión grave que incluso podría poner en peligro lo que resta de temporada para el tomiñés, que además arrastra problemas en un hombro que le exigen afrontar todos los partidos con una protección especial y continuar un tratamiento conservador para intentar evitar el quirófano. Causará baja ante el PAOK.
