El Celta se suma a la campaña de LaLiga «42 legados»

Los jugadores del Celta salieron ayer al campo acompañados de un grupo de veteranos socios del club vigués. Con este acto, el conjunto celeste se sumaba a la campaña promovida por LaLiga bajo el título «42 legados, 42 formas para ganar» y cuyo objetivo es potenciar el sentido de pertenencia y poner en valor la emoción, la cultura y la historia de los cuarenta y dos equipos que componen las dos máximas categorías del fútbol español. Los invitados de ayer en el estadio de Balaídos pisaron el césped entre los aplausos del público y a continuación posaron con los jugadores del Celta para la fotografía oficial de un día que para estos participantes será inolvidable.