El Celta se emplea a fondo ante el Bansander

Tuvo que emplearse a fondo el Celta para llevarse los tres puntos. El Bansander es un equipo correoso que pelea y pone las cosas difíciles al rival. El Celta lo vivió en carne propia y no fue hasta la segunda parte cuando consiguió romper la igualdad inicial. En la recta final del partido, y con el Bansander buscanso la igualada, llegó el tanto definitivo de los celestes.