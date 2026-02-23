Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes por animalesFármacos obesidad GaliciaUDYCO VigoViviendas en bajosUcranianos en GaliciaCelta-MallorcaEDITORIAL
instagramlinkedin

Borja Iglesias, baja para la visita al Girona por tarjetas

redacción

Vigo

Borja Iglesias vio ayer la quinta tarjeta amarilla de la temporada, por lo que el compostelano no podrá jugar el domingo que viene en Montilivi ante el Girona (21 horas). El atacante céltico fue amonestado en los minutos de descuento tras una acción con un defensa del Mallorca. Borja Iglesias se convierte así en el primer jugador del Celta en alcanzar las cinco cartulinas amarillas en lo que va de temporada, y que acarrean la suspensión por un partido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Davila 20/02/2026
  2. Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
  3. Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
  4. Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
  5. El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
  6. El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
  7. Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
  8. Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»

Ghislaine Maxwell, detrás de un monstruo hay otro monstruo

Ghislaine Maxwell, detrás de un monstruo hay otro monstruo

Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley

Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley

La Sardiña y el Paxaro finiquitan el Entroido

La Sardiña y el Paxaro finiquitan el Entroido

La industria gallega, expectante ante el nuevo plan «Made in Europe» de Bruselas

La industria gallega, expectante ante el nuevo plan «Made in Europe» de Bruselas

Augas de Galicia amplía cinco de las 17 áreas fluviales con riesgo de inundación

Augas de Galicia amplía cinco de las 17 áreas fluviales con riesgo de inundación

Pablo CM lleva la música a rincones de Ourense y Galicia: un DJ que fusiona arte y cotidianeidad

Pablo CM lleva la música a rincones de Ourense y Galicia: un DJ que fusiona arte y cotidianeidad

«La idea es incorporar la vacunación en el adulto a un estilo de vida saludable»

«La idea es incorporar la vacunación en el adulto a un estilo de vida saludable»

Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano

Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano
Tracking Pixel Contents