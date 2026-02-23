Borja Iglesias, baja para la visita al Girona por tarjetas

Borja Iglesias vio ayer la quinta tarjeta amarilla de la temporada, por lo que el compostelano no podrá jugar el domingo que viene en Montilivi ante el Girona (21 horas). El atacante céltico fue amonestado en los minutos de descuento tras una acción con un defensa del Mallorca. Borja Iglesias se convierte así en el primer jugador del Celta en alcanzar las cinco cartulinas amarillas en lo que va de temporada, y que acarrean la suspensión por un partido.