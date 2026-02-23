Aspas: «Es una victoria para mirar hacia arriba»

El capitán del Celta, Iago Aspas, destacó la importancia del triunfo logrado ayer por su equipo ante el Mallorca, en el que, como ya sucedió el pasado jueves frente al PAOK, el veterano futbolista resultó decisivo al firmar un doblete en la recta final de un encuentro en el que entró en escena a partir del minuto 68 por Fer López.

Aspas destacó el valor de un triunfo que rompe cuatro jornadas consecutivas sin ganar de los célticos en la Liga y que les eleva, después de varios intentos, hasta la sexta posición en la tabla clasificatoria, con 37 puntos. «Era un partido muy importante, ya lo dijo el míster. Llevábamos varias jornadas sin ganar y necesitábamos este triunfo. Es una victoria balsámica, es la victoria que nos hace mirar hacia arriba y olvidarnos del descenso», apuntó Aspas antes de recordar que el jueves tienen que cerrar el pase a los octavos de final de la Liga Europa ante el PAOK, que visita Balaídos: «Tenemos un partido muy bonito el jueves y a pensar en él», prosiguió la leyenda céltica, que firmó otra actuación estelar al transformar un penalti y cerrar la victoria con el segundo tanto en el tiempo de descuento.

El capitán céltico, que ha cerrado la semana con tres goles y una asistencia, no quiso dar pistas sobre su futuro -finaliza contrato el próximo 30 de junio-. «Los que me conocen ya saben que me encanta el fútbol, vivo por y para ello. Es muy satisfactorio salir y dar la victoria a mi equipo. Me hace venir con más ilusión. A partir de ahí, lo que tenga que venir ya vendrá», dijo Aspas, quien no tiene «prisa» por firmar una renovación que le ha ofrecido ya el club y su entrenador, Claudio Giráldez, ya ha manifestado su deseo de seguir contando con esta leyenda la próxima temporada.

«Lo iré viendo. Ahora mismo no tengo prisa. Me estoy encontrando muy bien y las buenas sensaciones se ven los fines de semana», añadió Aspas, que dedicó uno de los goles a sus hijos, que seguían el partido desde las gradas de Balaídos: «Mis hijos me decían que hiciese el six-seven, no lo entiendo mucho, pero miré para el palco y me lo estaban haciendo los niños»), dijo en declaraciones a Dazn sobre la celebración del gol mirando hacia la tribuna y con Balaídos celebrando por todo lo alto otra actuación estelar de Aspas.