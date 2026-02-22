El Mallorca amenaza la resaca céltica

Claudio Giráldez intentará minimizar la resaca europea del Celta para que su equipo se centre en la Liga tras lograr el jueves un valioso triunfo en Grecia ante el PAOK. El entrenador céltico considera «vital» la cita de hoy en Balaídos (18:30 horas, Dazn) ante un Mallorca que se presenta con la necesidad de ganar después de caer a puestos de descenso debido a su derrota ante el Betis. Muriqi, segundo máximo artillero del campeonato, aparece como la mayor amenaza bermellona, aunque a Giráldez le preocupa más la puesta en escena de sus jugadores con menos de 72 horas de descanso y sin que piensen en la cita del jueves que viene en la que estará en juego un puesto en los octavos de final de la Liga Europa. Hugo Sotelo y Álvaro Núñez causan baja por lesión; Yoel Lago y Franco Cervi, por decisión técnica.

Vecino

Las dudas sobre el comportamiento que tendrán esta tarde los célticos aumentan con la incertidumbre sobre el estado físico de la mayoría de los que jugaron en el Toumba Stadium. Incluso Giráldez reconoció ayer que no había tenido tiempo para pensar en el once inicial, en el que podría entrar un recién llegado como Matías Vecino. «Es una opción para mañana», apuntó el porriñés, que insistió en la importancia de que su equipo se focalice en el Mallorca.

En ese caso, las rotaciones podrían ser de menor calado de lo que acostumbra Giráldez en semanas con tres compromisos. El trío de centrales habitual (Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso) suma muchos minutos, al igual que Miguel Román, el que ahora gobierna en juego en el centro del campo. La presencia de Muriqi, que suma 16 goles, seis de ellos de cabeza, no condicionará los planes de Giráldez, apuntó ayer el técnico, al advertir que la vigilancia sobre el kosovar depende más de un trabajo colectivo que de disponer de un especialista. En ese caso, Aidoo, Carlos Domínguez y Manu Fernández tienen opciones de volver a la titularidad, al igual que Rueda por el costado derecho después de su suplencia en Salónica. También Fer López apunta al once inicial como relevo de un Aspas que firmó otra actuación estelar ante el PAOK con un gol y una asistencia. Jutglà Pablo Durán y Hugo Álvarez cuentan con opciones de salir de cara en ataque para dar un respiro a Borja Iglesias, Williot y Aspas.

Principal objetivo

La Liga sigue siendo el principal objetivo de Giráldez y el técnico insiste en que la permanencia estará «muy cara» este año. Su equipo ha perdido la ventaja de hasta ocho puntos que tenía sobre el octavo clasificado. El Athletic Club ya le igualó en la tabla después de que los célticos sumasen dos empates y dos derrotas en las cuatro últimas jornadas. No ganan en el torneo doméstico desde el 3-0 que le endosaron al Rayo Vallecano a mediados de enero. Un mes acumulan ya sin ganar en la Liga.

Y el Mallorca amenaza con que esa sequía de victorias celestes se prolongue una semana más. En la primera vuelta, los bermellones cedieron un empate en Son Moix tras ir a remolque en el marcador con el tanto de Javi Rueda. El malagueño se estrenaba como goleador en Primera División, donde registra unos números excelentes para un carrilero: cuatro asistencias y dos tantos.

En la anterior visita a Vigo de los baleares se produjo el debut en la máxima categoría de Fer López, pero su alegría inicial quedó empañada por su rabia tras sufrir una lesión de rodilla antes del descanso. Tras su efímero paso por la Liga Inglesa, el Wolverhampton le ha permitido jugar como cedido en Vigo hasta junio.

La presencia del joven atacante es otra de las preocupaciones de Jagoba Arrasate, cuyo equipo tampoco conoce la victoria en las cuatro últimas jornadas, después de golear en casa al Sevilla. Bermellones y celestes, sin embargo, han merecido mejores resultados por el buen fútbol que practican. Darder, Samu, Muriqi, Virgili, Mojica o el recién llegado Luvumbo son piezas a tener en cuenta esta tarde por parte del Celta si no quiere verse sorprendido por el Mallorca, como ya ocurrió en las dos visitas que los baleares realizaron a Vigo en el año 2023. Desde entonces, han firmado dos derrotas y dos empates contra los célticos, que llegan a esta cita con la resaca europea y con otra cita con el PAOK a la vista.