Locura en el descuento

Nunca abandonen la sala de cine hasta que no terminen todos los créditos. Más de una excelente cinta guarda alguna sorpresa en sus últimos fotogramas. Igual ocurre en A Madroa. Nadie debe levantarse del asiento hasta el pitido final. Porque la emoción (y el sufrimiento) está asegurada.

En el minuto 76, Sergio Álvarez, consejero céltico y que sabe lo que es vivir partidos entre los palos, se llevaba las manos a la cara por el susto de un mal entendimiento entre guardameta y defensa célticas. En el 82, la portera madrileña salvaba un cabezazo a bocajarro, luego un remate de la misma jugadora y finalmente Sara Couso lograba evitar un nuevo disparo. El partido pintaba mal, muy mal, para conseguir los tres puntos.

Pero una genialidad de Toubes lo resolvió. Cuando el rival te atrapa en su juego, te bloquea tus sistemas y el fútbol se convierte en una partida de ajedrez con pinta de pactar tablas, siempre queda la magia para romper férreas líneas defensivas y acabar con tanto peón incordiando.

El gol llegó con preaviso. En el segundo minuto del descuento, la presión celeste acabó equivocando a la zaga madrileña, Cuquejo recuperaba un balón cerca del área, asistía a Nogueira, ésta regateaba a Sofía Hernández y soltaba un zurdazo que la portera rechazaba. Era una más porque Nuria salvó dos goles ante Estela Castro (minutos 40 y 65), y ambas ocasiones muy claras.

En el tercer minuto de descuento, Toubes regateaba a Marina Ochoa por el carril derecho, la portera daba un paso adelante a la espera de un nuevo centro peligros de la ourensana… y ésta sorprendía picando el cuero para hacer imposible la estirada de la mejor jugadora visitante.

La euforia alcanzó límites insospechados porque las capitalinas volvieron a pifiar atrás, regalando otro balón que Nogueira, veloz y lista, aprovechaba para el 2-0, superando a central y portera. Partido sentenciado.

Un minuto de prolongación en el primer tiempo, muy flojo y que solo se avivó a partir del minuto 35, con un disparo de la visitante Raquel, dieron paso a la locura de la recta final de una segunda mitad en la que el Madrid CFF B tuvo su mejor ocasión a la hora de juego, con disparo cercano de Noa que Sol Moreno desvió a saque de esquina. n