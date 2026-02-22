Homenaje a Doblas por sus 30 años al frente de los veteranos
El mítico jugador fue agasajado en una cena por el actual y el anterior consejo del Celta
redacción
La Agrupación de Antiguos Jugadores del Celta cumple este año su 30 aniversario y al frente del mismo ha estado desde los inicios Paco Doblas, que el viernes fue homenajeado en una cena. Marián y Carlos Mouriño, los dos presidentes con los que la Agrupación de Veteranos ha mantenido desde el principio una fantástica sintonía, acudieron a este sencillo pero entrañable homenaje.
Paco Doblas, de origen asturiano, fue uno de los promotores en 1996 de la creación del colectivo que agrupa a los exfutbolistas del Celta y para la Agrupación es el personaje esencial en su historia. Es por ello que en este cumpleaños querían que tuviese un reconocimiento especial. Fue agasajado con un cartel con la misma grafía de los que se entrega esta temporada a los rivales europeos y una placa conmemorativa.
Doblas también estuvo acompañado por los actuales consejeros Sergio Álvarez y José Manuel Amodeo, los exconsejeros Táboas, Posada y Rodilla, y compañeros como Jesús Sánchez, Waldo Otero, Quique Sánchez, Gudelj, Manolo y Bajcetic.
