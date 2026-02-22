Un tardío doblete de un Aspas incombustible mete al Celta en Europa

Iago Aspas salió esta tarde-noche una vez más al rescate del Celta para meterlo, momentáneamente, en puestos europeos. El moañés selló un tardío doblete en un duelo en Balaídos frente el Mallorca, antepenúltimo, que estaba atascado hasta su salida al campo de la mano de Borja Iglesias e Ilaix Moriba. El 10 celeste realizó el primero en el minuto 85 tras un penalti de Raíllo sobre el Panda y zanjó la contienda en el descuento después de una brillante jugada rubricada con Swedberg. Los de Giráldez dormirán esta jornada en la casilla que da acceso a Conference League tras romper la racha de cuatro encuentros consecutivos sin ganar en LaLiga -dos empates y sendas derrotas-. La mala noticia la supuso la lesión de Pablo Durán, que se marchó entre lágrimas del campo al filo del descanso.

Claudio Giráldez apostó de inicio por un renovado once titular para dar descanso a los jugadores que consiguieron el histórico triunfo (1-2) en Grecia en la ida de los dieciseisavos de Europa League. La vuelta será ya el próximo jueves en Balaídos. Ello obligó al louriñés a sacar de inicio a Aidoo, Jutglà y Pablo Durán, además de darle la primera titularidad a un Matías Vecino que cumplió sin complicarse la vida. También contó con Fer López de partida ante un Mallorca ante el que había debutado en LaLiga con la casaca celeste la pasada temporada.

La primera mitad discurrió con más pena que gloria. En lo futbolístico, el conjunto vigués dominó el cuero en la práctica totalidad, pero le faltó acierto en los dominios de Leo Román. Ejercía presión tras cada pérdida, liderada principalmente por Pablo Durán, aunque se le apagaban las luces el opciones ofensivas, principalmente desde la banda de Hugo Álvarez. El ourensano fue de lo más destacado en el asalto inaugural: intentó sus característicos desbordes desde el flanco izquierdo y algunos le salieron, pero no tuvo éxito en las finalizaciones. Por si fuera poco, cerca de tiempo de refresco, Pablo Durán tuvo que abandonar el césped llorando aquejado tras un mal gesto. Entró Swedberg en su lugar.

Tras el paso por vestuarios, el Celta continuó con la misma cara. El partido olía a un empate o algo todavía peor en cualquier despiste o balón parado frente a un Mallorca de Jagoba Arrasate que no propuso prácticamente nada en todo el duelo. En el minuto 56, el estadio se ilusionó con un balón que le llegó rebotado a la cabeza de un Javi Rueda que finalmente la mandó lejos de los tres palos.

Noticias relacionadas

El escenario requería de una revolución y Claudio pulsó en la tecla idónea. Entraron de golpe Iago Aspas, Borja Iglesias e Ilaix Moriba. Artillería pesada para derrocar a un conjunto balear que cada vez se le veían más las costuras.