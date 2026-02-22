Arrasate: «La necesidad es tan o más importante que un sistema»

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, considera que «la urgencia y la necesidad es tan importante o más que un sistema», en relación a la situación clasificatoria del equipo antes de enfrentarse al Celta.

«Los entrenadores a veces tendemos a hacer el espejo, y todo se hace más sencillo, pero si un jugador genera un espacio o superioridad te hacen daño. Llevan mucho tiempo con este entrenador jugando muy bien y pueden cambiar seis o siete jugadores sin que se note, pero tenemos que hacer que se note que nos apremia la clasificación, la urgencia y la necesidad es tan importante o más que un sistema», declaró.

El cuadro balear es el equipo con más goles encajados en la primera mitad, con 25: «Es trabajo de todos, hay números que captan porque en 24 jornadas encajamos 25 goles en los primeros tiempos, en los segundos tiempos los números son aceptables pero ahí no. A principio de temporada empezábamos mal, ahora el rival con poco nos hace goles, las ocasiones que hacen son claras y creo que el trabajo debe ser colectivo».

El técnico contará con toda la plantilla salvo Asano y Kumbulla, aunque Mojica llega tocado tras una indisposición: «Ha entrenado dos días, la duda es como esté». Otra de las dudas se presenta en la pareja de centrales, con el regreso de Raíllo: «Durante la semana valoras, pero Raíllo está bien», añade.