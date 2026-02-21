Giráldez: «Para mí no hay nada más que el partido de Mallorca»

El Celta deja aparcada la competición europea para centrarse en la Liga y recibir mañana en Balaídos (18.30 horas) a un Mallorca que cuenta con el segundo máximo artillero del campeonato, Vedat Muriqi, un especialista en el juego aéreo, pues 6 de sus 16 goles han sido en remates de cabeza. Claudio Giráldez reclama el apoyo de la afición para conseguir un triunfo que el técnico céltico considera «importante» para dejar medio asegurada la permanencia. Sotelo y Álvaro Núñez continúan de baja, mientras el cuerpo técnico sigue pendiente de cómo será la recuperación de los que el jueves ganaron al PAOK en Salónica.

«Para mí no hay nada más que el partido del Mallorca. Es un partido muy importante para nosotros. Sabemos que es difícil desconectar de un partido de Europa pero hay que focalizarse en lo que tenemos ahora. Es un momento importante de la temporada. Tenemos que sacar el partido adelante desde el juego, desde las sensaciones, la energía. Va a ser mucho más sencillo si no estamos focalizados desde el minuto uno en lo que tenemos que hacer. Creo que el equipo tiene claro lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Estoy contento con el equipo. Estamos en una posición muy buena y tenemos que continuar porque lo importante empieza ahora», comentó Giráldez en la rueda de prensa previa a la visita del conjunto bermellón.

Con respecto a Muriqi, que viene de recoger el premio como mejor jugador del mes de enero en la Liga, el entrenador del Celta apuntó: «Muriqi sabemos la racha de goles que lleva, el delantero que es, lo difícil que es defenderlo. Y no creo que tengamos nadie mejor ni peor para defenderlo, si no jugadores que van a poder competir de una manera o de otra contra un jugador que es muy difícil de parar y de defender en lo que es bueno».

Giráldez pone en valor a un Mallorca que no le acompañan los resultados. «El Mallorca es un rival con unas fortalezas muy específicas. Situaciones de centro remate, de balón parado, de uno contra uno en el pasillo izquierdo donde es uno de los mejores equipos de la competición que no está teniendo los resultados que le gustaría. Nos puede jugar y defender en cualquier altura, con sistemas distintos. Cada partido con ellos ha sido un mundo. Tienen una ventaja muy grande: han tenido una semana entera para preparar el partido», subrayó el preparador del Celta, que reclama el apoyo del celtismo: «Desde aquí insto a toda la afición a que nos ayude, a que el equipo haga el esfuerzo de recuperar y focalizar. Tenemos un partido para mí vital y muy importante. Vamos a necesitar el apoyo de todo el mundo, la energía de todo el mundo y centrarnos cien por cien en este partido para poder ganarlo y volver a la senda de la victoria en la competición doméstica, que es lo que queremos. Para eso es fundamental que todo el mundo aporte. Para mí no hay nada más que el partido del Mallorca, es muy importante para nosotros. Sabemos que es difícil desconectar de un partido de Europa, pero hay que focalizarlo en lo que tenemos ahora. Es un momento importante de la temporada. Es un error pensar en nada que no sea focalizarse en lo que tienes delante. Tenemos un partido muy importante y aún encima venimos de cuatro partidos que no hemos ganado», insistió.

Giráldez entiende, además, que con una victoria ante el equipo balear se preparará mucho mejor el partido del jueves contra el PAOK, en el que estará en juego el pase a los octavos de final de la Liga Europa. «Y desde las victorias se construye mucho mejor el siguiente partido si eres capaz de focalizarte en lo que tienes delante, no en lo siguiente. Es el mensaje que quiero trasladar a todo el mundo y que tenemos que tener claro toda la gente que queremos al Celta».

El Celta suma 34 puntos y el entrenador del Celta calcula que una victoria supondrá un paso muy importante en el objetivo de asegurar la permanencia en la máxima categoría: «Nos acerca. Para mí todavía no llega. Serían 37 puntos si ganamos y la permanencia va a estar en 42-43 puntos, como dice la historia más o menos. Tenemos que hacer todavía tres victorias».

Los errores arbitrales ante el Espanyol y el PAOK que perjudicaron al Celta no erosionan la confianza de Giráldez en el colectivo arbitral: «Confío en el arbitraje, en líneas generales. Quiero dejar claro que tengo confianza, que es bueno que cuando haya un error se reconozca públicamente. Es algo que me gusta. Todos tenemos interpretaciones y entiendo que se pueda generar polémica. Ojalá el VAR y todo esto valga para que el fútbol sea más justo y haya menos polémicas y encontremos vías de comunicación. No hemos sido beneficiados de los últimos arbitrajes, pero entiendo que todo se equilibra a lo largo de la temporada. Son errores y hay que confiar en los árbitros y en la gente de la sala VAR».