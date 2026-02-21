Oxígeno para la defensa

El Celta vuelve al modo Liga para recibir mañana al Mallorca (18:30 horas) sin apenas tiempo para recuperar fuerzas tras el desgaste europeo del jueves en Salónica. La defensa es ahora mismo la línea que menos mueve Giráldez y Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso acumulan muchos minutos, mientras les espera la difícil misión de defender a un Veda Muriqi que ha sido elegido como jugador más destacado del mes de enero y ante el Betis alcanzó el gol 50 en el campeonato español, el decimosexto de esta temporada que le lleva a situarse como segundo artillero de la categoría, por detrás de Mbappé. Vigilar al gigante kosovar es tarea complicada no solo por su altura y corpulencia sino por su facilidad para rematar con ambas piernas o de cabeza, como el escorzo con la testa que firmó ante los béticos. Contra el Celta, sin embargo, el atacante balcánico solo contabiliza un gol. Fue hace dos temporadas, en Balaídos, en un remate con la pierda derecha que dio el triunfo a los bermellones. Ahora, el conjunto balear se presenta a la cita en puestos de descenso. Ante este mismo rival se estrenó Javi Rueda como goleador en Primera División, en la primera vuelta (1-1). El pasado curso, Fer López hizo su debut en la élite contra el Mallorca, partido al que no llegó al descanso por una lesión de rodilla.

Aunque sume un gol solamente ante el Celta, Muriqi es uno de los delanteros más incómodos del campeonato por su corpulencia, buenos movimientos en busca de espacios y la efectividad que muestra en cualquier tipo de remates a portería. En esos casos, el equipo vigués cuenta con un especialista como Carl Starfelt, pero el zaguero sueco acumula 180 intensos minutos de juego entre el Espanyol y el PAOK. El internacional escandinavo es uno de los fijos para Giráldez, que apenas mueve en las últimas fechas el tridente de centrales pese a la carga de minutos que acumulan.

Piezas como Carlos Domínguez, Yoel Lago y Manel Fernández apenas asoman por el equipo en los últimos tiempos. Es más, el entrenador del Celta incluso ha recurrido en ocasiones a Joseph Aidoo, pese a que el ghanés ha estado en los últimos tiempos más fuera que dentro del equipo ante la finalización de su contrato.

Solo en la Liga, Marcos Alonso suma 1.794 minutos, por 1.494 de Javi Rodríguez y los 1.312 de Starfelt, lo que sitúa a los tres entre los siete primeros jugadores más utilizados por Giráldez, que tendrá que decidir este fin de semana si repetir línea defensiva por tercera vez en una semana u oxigenarla con alguna rotación. A la visita del Mallorca le seguirá el jueves que viene el partido de vuelta contra el PAOK, con una mínima ventaja en el marcador de los célticos para intentar alcanzar los octavos de final de la Liga Europa.

El equipo bermellón acumula cuatro duelos contra el Celta sin ganar. Su última victoria se produjo, precisamente, en Balaídos en septiembre de 2023, con el tanto de Muriqi. En su última visita, Balaídos disfrutó con la aparición en el once titular de un Fer López que había deslumbrado en la Copa del Rey. El canterano no pudo completar la primera mitad por una lesión en una rodilla. Un año después, y tras su cesión por parte del Wolverhampton, Fer López tendrá la oportunidad mañana de enfrentarse de nuevo al equipo balear, del que guarda un recuerdo inolvidable. Tampoco Rueda se olvida de la última cita contra el Mallorca, el pasado mes de agosto, pues firmó su primer gol en la máxima categoría.