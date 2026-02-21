Se cumplen 25 años desde que el Celta fue nombrado mejor equipo del mundo

No solo el primero de Galicia o entre los 'top' de Europa. Directamente, el mejor del mundo. Se cumple un cuarto de siglo desde que la la IFFHS (International Federation of Football History and Statistics en inglés) nombró al Real Club Celta de Vigo con este honor en febrero de 2001. En aquel mes el equipo dirigido por Víctor Fernández subió un escalón su rendimiento y logró el pase en las eliminatorias de Copa del Rey y UEFA.

En primer lugar hizo valor el 3-1 en casa del 31 de enero y resistió al Mallorca de Samuel Etoo y Luis Aragonés (2-1) en la vuelta de los cuartos de final. En la competición continental, ya bregado tras ganar la Intertoto en verano y superar a históricos como el Shaktar Donestk y Estrella Roja, salió vivo del partido de ida de los octavos contra el Stuttgart (0-0) y se impuso en Balaídos con goles de Karpin y Mostovoi.

En ambos casos el siguiente rival fue un FC Barcelona con resultado desigual. En UEFA un polémico arbitraje impidió acceder a las semifinales contra un Liverpool que a la postre fue campeón. En el torneo copero el gol de Berizzo en el Camp Nou certificó el billete para la final de La Cartuja, donde el Celta cayó nuevamente contra el Zaragoza pese al tanto inicial del capitán ruso. Entre el 18 de enero y el 7 de marzo el Celta solamente perdió esa vuelta de los cuartos de Copa del Rey por la mínima, cosechando en Liga tres victorias (Osasuna, Espanyol y Oviedo) y tres empates (Zaragoza, Rayo y Alavés) que le hicieron remontar varias posiciones.

Aquel Celta que fue el mejor equipo del mundo: se cumplen 25 años de su designación por la IFFHS /

En aquella plantilla brillaban dos porteros de la talla de Pinto y Cavallero -ambos Zamora en las temporadas siguientes- y una defensa formada por el Toto, Juanfran o Cáceres. En el mediocentro un Gustavo López superlativo tenía a Giovanella o los ya citados Mostovoi y Karpin como acompañantes. La faceta goleadora se repartía entre Edú, Catanha o Jesuli.

El 14º del mundo a final del año

La competencia en aquel momento era feroz y así lo atestiguan los nombres del ránking anual. La Liga metía a nueve equipos entre los 100 primeros con Barcelona (2º), Valencia y Real Madrid (8º ambos), el propio Celta, Deportivo de La Coruña (25º) o incluso Rayo, Espanyol, Alavés y Zaragoza. A nivel continental destacaban el Galatasaray, Arsenal de los invencibles o Bayer de Múnich, que meses después se alzaría con la Champions.

No obstante el líder a nivel mundial llegaba de Sudamérica gracias a Boca Juniors, flamante campeón de la Intercontinental con Riquelme a la cabeza. River y Palmeiras le acompañaban en un top10 que poco tiene que ver con el actual. Al término de aquel año el Celta escaló 48 posiciones hasta situarse como el 14º mejor club a nivel global.

El presidente saca pecho

«No es producto sólo de nuestro rendimiento en el mes de febrero, si no la consecuencia del trabajo que hemos realizado durante los últimos cuatro años», aseguraba Horacio Gómez. El entonces presidente celeste reconocía que «más que una satisfacción, es un orgullo» y hacía extensible el aplauso al entrenador y la plantilla. Aquel mes el empresario dejó todos sus cargos políticos -concejal en la oposición municipal y diputado provincial- para centrarse en la gestión del club y sus negocios.