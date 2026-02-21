Giráldez, pendiente del tobillo lastimado de Hugo Sotelo
redacción
Vigo
El Celta entrenó ayer en Afouteza después de regresar a primeras horas de la tarde de Grecia. Giráldez dirigirá también el entrenamiento de esta mañana y a continuación dará la lista de convocados. El técnico está pendiente del estado del tobillo lastimado de Hugo Sotelo durante un entrenamiento que le impidió jugar contra el PAOK. Además, Álvaro Núñez sigue el tratamiento contra la pubalgia que le ha impedido debutar.
