Un triunfo de calidad con marcador apretado

El PAOK ha salido vivo de su duelo ante un Celta que dejó su sello de calidad en Grecia: marcó un doblete en la primera mitad pero aflojó en la segunda y de un posible 0-3 se pasó a un 1-2 que deja más abierta la cita del jueves que viene en Vigo para saber cuál de los dos equipos se clasificará para los octavos de final de la Liga Europa. Los célticos rompieron una racha de más de un año sin perder en casa del conjunto heleno, que este mismo curso había superado al Betis (2-0) en la misma competición, pero les faltó colmillo para sentenciar la eliminatoria. En Salónica, los de Giráldez sostuvieron en el primer tiempo el buen juego de las últimas semanas pero esta vez les sonrió la victoria, que no conocían en sus cinco últimos compromisos oficiales. Aspas, que firmó un gol y una asistencia a Williot, se convirtió en el goleador de más edad de la historia del Celta.

Otra noche de luz europea.

Después de un mal partido en Ludogorest y una regulación actuación en Belgrado, el equipo de Giráldez recuperó en Salónica la brillantez de noches europeas inolvidables, como la reciente en Zagreb, aunque ayer solo pudo sostener el buen juego hasta el descanso. Con el 0-2 a favor y ante un rival que había mostrado muy poco juego ante las numerosas ausencias con las que se presentó a la cita, el Celta se dejó ir en la reanudación. Defendió en su campo y permitió centros para que los rematase el gigante Jeremejeff, que se mostró más peligroso con el pie que con la cabeza, gracias sobre todo al gran trabajo de Starfelt y de Marcos Alonso.

Bctuación del var.

En la segunda parte llegaron las dos jugadas conflictivas del partido. En la primera, el VAR anuló un gol al céltico Jutglà por un fuera de juego muy ajustado tras una buena acción de Hugo Álvarez. En el área de Radu, que no tuvo que intervenir hasta el minuto 62, el videoarbitraje dio validez al tanto de los griegos tras un gran remate con la derecha de Jeremejeff a un centro de Zivkovic. En esta ocasión, no hay nada que reprochar a la actuación arbitral, después del atropello sufrido por los célticos el sábado pasado en Cornellà-El Prat.

Puesta en escena brillante.

Los resultados no han acompañado al Celta en las últimas semanas, pero su fútbol ha merecido más premio que el conseguido ante rivales como Espanyol, Osasuna o Estrella Roja. Y ayer se presentó en Salónica con el mismo convencimiento de que a través de su buen manejo de la pelota podía romper un año de imbatibilidad del PAOK en el Toumba. Y los de Giráldez se pusieron pronto manos a la obra. Williot protagonizó un doble remate en el minuto 12 pero el portero local salió airoso tras dos excelentes intervenciones. Superada la primera media hora, Aspas aprovechó un pase de espuela de Miguel Román y puso el balón lejos del guante de Tsiffsis. El moañés, de 38 años y medio, se convertía así en el goleador más longevo de la historia del Celta, superando a Juan Vázquez. Y mientras Radu disfrutaba de una tarde tranquila, Aspas apareció de nuevo en el minuto 42 para asistir a Williot, que mandó el balón a la misma esquina que el moañés para poner el 0-2 al filo del descanso.

Muchos titulares.

No se reservó nada Giráldez en este primer duelo contra el PAOK. Apostó por ocho de los que fueron titulares ante el Espanyol. Mingueza, Aspas y Moriba entraron de refresco ayer por Rueda, Fer López y Jutglà. El técnico del Celta pujó fuerte en busca de un resultado positivo en tierras helenas y mantuvo al trío de centrales habituales: Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso. El juego fluyó desde el primer minuto, con Miguel Román como faro en el centro del campo.

El sello de aspas.

Noticias relacionadas

Europa se ha convertido en esta campaña en el torneo que más cómodo se siente Aspas. Recordar su exhibición en Zagreb o su gol de cabeza ante el PAOK en Balaídos. Ayer, hizo un gran gol, pero además puso una asistencia a Williot para que el sueco marcase el segundo. Y antes, facilitó que el escandinavo se presentase ante el portero rival, que evitó dos remates a bocajarro del atacante del Celta. Aspas fue sustituido pasada la hora de juego por Fer López. El moañés tendrá el jueves próximo otra oportunidad para seguir agrandando su leyenda en el equipo vigués.