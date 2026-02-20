Las líneas del VAR golpean como látigos al Celta: castigado también en Europa League

Semana horribilis para el Celta en materia de arbitraje. Cuando el hastío parecía haberse superado tras el error garrafal en el gol anulado a Borja Iglesias en Cornellà-El Prat el pasado sábado, este jueves, el conjunto gallegó sufrió varios 'latigazos' en forma de líneas de fuera de juego en la ida de los dieciseisavos de Europa League. El VAR le anuló primero un tanto a Jutglà por una posición antirreglamentaria que, aunque tremendamente ajustada, se señaló correctamente, pero inmediatamente después concedió una diana a favor del PAOK que no debería haber subido al marcador. De este modo, se pasó de un posible 0-3 al definitivo 1-2.

Se suponía que el videoarbitraje iba a acabar con toda clase de polémica en el fútbol, pero ha resultado ser un nuevo quebradero de cabeza en cada cita con la pelota. Lo sufrió en sus carnes el Celta el pasado fin de semana. Un gol que se había concedido al Panda frente al Espanyol fue finalmente derogado por posición de fuera de juego de este. El martes, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) admitió que se cometió un error en la decisión en el campo: el jugador perico entregó el balón de manera voluntaria, por lo que no aplica la norma básica del órsay.

Jutglà tenía la rodilla por delante

La parroquia celeste entró entonces en cólera, pero se tranquilizó con el pensamiento arraigado de que los arbitrajes son más precisos en las competiciones continentales. Llegó entonces el duelo de ida de dieciseisavos de la Europa League, ayer frente al PAOK. Con un 0-2 en el marcador, en el minuto 75, Jutglà materializó el tercero empujando el balón en la línea de meta tras recoger un rechace del portero a un disparo de Hugo Álvarez. Tras revisarse la acción con el sistema de videoarbitraje, se anuló, aunque por milímetros, como se encargó de justificar el colegiado de la contienda, el eslovaco Ivan Kruzliak.

Gráfico mostrado por la Europa League que no aclara la posición de fuera de juego de Jutglà. / Movistar+ | Archivo VAR

«En la imagen disponible, se aprecia que el delantero está ligeramente adelantado, con la rodilla superando la posición del último defensor», afirma la página web Archivo VAR, referente en este tipo de acciones.

Con todo, falta todavía un largo camino en cuanto a la didáctica. La captura de pantalla ofrecida ayer al espectador con las líneas trazadas sobre el propio césped no aclara la decisión final. De hecho, fue precisamente la rodilla del ariete celeste la que estaba por delante, una parte del cuerpo que, al contrario de, por ejemplo, el pie, no toca el suelo. Debería ofrecerse una raya perpendicular.

«15-20 centímetros» más adelantado

Tan solo dos minutos más tarde, en el 77, la escuadra de Salónica recortó distancias. A simple vista, Alexander Jeremejeff, que perforó la defensa por la espalda de Starfelt, semejaba encontrarse en claro fuera de juego. Se trazaron, de cualquier modo, las famosas líneas que segundos antes habían perjudicado al Celta. Finalmente, estas dirimieron que el delantero sueco había marcado de forma legal ante la sorpresa mayúscula de la afición viguesa.

«No hablamos de milímetros ni de una decisión interpretativa al límite. La diferencia es apreciable a simple vista, en torno a 15-20 centímetros. Lo más llamativo no es solo la posición del atacante, sino el procedimiento seguido en la revisión», aclara Archivo VAR, que adjunta para su explicación una instantánea con las líneas fehacientemente colocadas.

De este modo, se trató de un fallo humano, pues «en ningún momento se proyecta la línea sobre el suelo ni se marca el punto corporal del atacante, algo imprescindible en este tipo de acciones». Por ello, sentencia: «No es un error menor. No es una jugada gris».

A pesar de lo mencionado, el conjunto gallego logró vencer por 1-2 a un PAOK de Salónica que acumulaba más de un año sin perder en casa, en el hasta ahora inquebrantable Estadio Toumba. Ayudó a ello sobremanera una versión excelsa del incombustible Iago Aspas. Con todo, los de Claudio Giráldez se llevan un resultado apretado para el duelo de vuelta en Balaídos, donde ya vencieron a la escuadra helena el pasado mes de octubre en la fase de liga de la Europa League (3-1 con remontada incluida).