El Fortuna afronta el derbi de Ferrol

El Racing, tras ganar en Tenerife, intenta reducir puntos con los célticos, segundos

redacción

Vigo

Racing de Ferrol y Celta Fortuna abren esta tarde en A Malata (19 horas, Movistar RFEF) la vigesimoquinta jornada de la Primera Federación, un derbi gallego por las posiciones privilegiadas del grupo primero. Ambos llegan a este compromiso después de sumar importantes victorias ante el Tenerife (0-1) y el Avilés (4-2), respectivamente, que les mantienen en la persecución del líder: el conjunto canario. Los ferrolanos son cuartos, con 37 puntos, mientras que los vigueses se mantienen segundos, con 45. En medio de ambos aparece un Pontevedra que, con 39 puntos, estará muy pendiente de este duelo entre dos conjuntos gallegos.

En la primera vuelta, los célticos ganaron en Balaídos por 2-1, con goles de Gavián y de Álvaro Marín. Entonces, los verdes estaban dirigidos por Pablo López, que fue destituido en enero. El madrileño Guillermo Fernández Romo suma cinco partidos al frente del Racing, en los que suma dos victorias, otras tantas derrotas y un empate. Hoy no podrá contar con el lateral Miguel Leal, por sanción, mientras que el central Chema Rodríguez es duda por molestias musculares.

Fredi Álvarez se queda sin Anxo Rodríguez, sancionado, y espera que Antañón regrese a tiempo tras jugar con España sub-19.

CAMPO: A Malata HORA: 19:00.

