La fase final de la Copa del Rey juvenil se jugará en Galicia

Todo parecía encaminado a que se jugase en tierras aragonesas, pero finalmente la fase final a cuatro de la Copa del Rey juvenil tendrá lugar en Galicia entre el 11 y 15 de marzo. La candidatura de la Federación Galega, tras la clasificación del Celta y del Deportivo junto a Betis y Barcelona, ha terminado por tomar la delantera en las últimas semanas y desde Las Rozas se hará el anuncio oficial en las próximas horas de un torneo que no se jugará ni en Vigo ni en A Coruña para preservar el principio de neutralidad entre los dos grandes del fútbol gallego.

La elegida es Lugo. La Federación Galega había puesto encima de la mesa de la Federación Española un abanico de sedes entre las que también se encontraban Santiago y Ourense. Desde Las Rozas se hará el anuncio oficial en las próximas horas. No será la primera vez que Galicia organiza la fase final. Hace cuatro años, en 2022, el título también se decidió en el Anxo Carro. El Madrid se impuso al Espanyol (1-2) en una edición en la que el Celta, clasificado, cayó en semifinales ante los catalanes.

Las semifinales medirán al Celta y al Betis por un lado, y al Deportivo y al Barça por el otro. Se disputarán los días 11 y 12 de marzo, y la final será el domingo 15.

El Celta Juvenil, entrenado por Alberto Suárez, se ha ganado un puesto de honor en la fase final del torneo después de dejar por el camino al Villarreal, al Atlético de Madrid y al Athletic Club de Bilbao.