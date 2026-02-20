La fase final de la Copa del Rey juvenil se jugará en Galicia
No será ni en A Coruña ni en Vigo, para mantener el principio de neutralidad con el Celta y el Dépor
Semifinales y final se disputarán en Lugo
Todo parecía encaminado a que se jugase en tierras aragonesas, pero finalmente la fase final a cuatro de la Copa del Rey juvenil tendrá lugar en Galicia entre el 11 y 15 de marzo. La candidatura de la Federación Galega, tras la clasificación del Celta y del Deportivo junto a Betis y Barcelona, ha terminado por tomar la delantera en las últimas semanas y desde Las Rozas se hará el anuncio oficial en las próximas horas de un torneo que no se jugará ni en Vigo ni en A Coruña para preservar el principio de neutralidad entre los dos grandes del fútbol gallego.
La elegida es Lugo. La Federación Galega había puesto encima de la mesa de la Federación Española un abanico de sedes entre las que también se encontraban Santiago y Ourense. Desde Las Rozas se hará el anuncio oficial en las próximas horas. No será la primera vez que Galicia organiza la fase final. Hace cuatro años, en 2022, el título también se decidió en el Anxo Carro. El Madrid se impuso al Espanyol (1-2) en una edición en la que el Celta, clasificado, cayó en semifinales ante los catalanes.
Las semifinales medirán al Celta y al Betis por un lado, y al Deportivo y al Barça por el otro. Se disputarán los días 11 y 12 de marzo, y la final será el domingo 15.
El Celta Juvenil, entrenado por Alberto Suárez, se ha ganado un puesto de honor en la fase final del torneo después de dejar por el camino al Villarreal, al Atlético de Madrid y al Athletic Club de Bilbao.
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»